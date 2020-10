Trois mois après la mort de la star de Broadway Nick Cordero à l’âge de 41 ans après une bataille de 95 jours contre le coronavirus, sa veuve, Amanda Kloots, appelle la réponse du président Donald Trump à son propre diagnostic de COVID-19 comme “blessant” et un ” claque au visage.” Après avoir été testé positif au virus la semaine dernière et avoir passé deux jours à être soigné avec des traitements expérimentaux au centre médical militaire Walter Reed, Trump est retourné à la Maison Blanche lundi au milieu d’une myriade de questions sur sa santé, mais a exhorté les gens sur Twitter, “Ne soyez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. “

Kloots s’est rendue sur Instagram lundi pour partager son choc et son horreur face au message envoyé par le président au milieu d’une pandémie qui a tué plus de 200000 Américains. “Honnêtement, je ne suis pas une personne très politique, mais c’est vraiment difficile à ignorer”, commença Kloots. “Je suis assis ici dans ma maison et je suis honnêtement figé. Je ne peux même pas bouger. Je ne pouvais pas croire ce que j’ai lu.”

Elle a poursuivi: “Tout le monde n’a pas la chance de sortir de l’hôpital après deux jours. Nous avons donc vu ce que cette maladie peut faire, alors devinez quoi, nous avons peur, nous le sommes. Je le suis toujours. Je pense à si je l’ai, si j’étais aussi malade que Nick, petit [1-year-old son Elvis], il n’a plus sa maman. Alors j’ai peur. “

Kloots a ensuite accepté les encouragements du président à ne pas laisser la pandémie mondiale «dominer» leur vie. “Laissez-le dominer votre vie? Personne ne le laisse. Nick ne l’a pas laissé. Ce n’était pas un choix”, a-t-elle dit, retenant ses larmes sur son Instagram. «Cela a dominé sa vie, cela a dominé ma vie, cela a dominé la vie de notre famille pendant 95 jours et parce qu’il n’a pas réussi, cela affectera à jamais ma vie. Même s’il avait survécu, cela aurait à jamais affecté et changé nos vies. . “

La mère d’un enfant a conclu par une condamnation de la gestion par le président de la pandémie de COVID-19 à la fois dans sa propre vie et en ce qui concerne le peuple américain. “C’est plus que blessant. Ayez de l’empathie. Pourquoi vous vantez-vous?” dit-elle. “Ayez de l’empathie pour les Américains. Vous êtes notre chef. Ayez de l’empathie pour les gens qui souffrent et qui sont en deuil. Ce n’est tout simplement pas juste. Agir comme si cette maladie n’était rien et vous l’avez surmontée. Je suis si heureux que vous Merci mon Dieu. Mais devinez quoi, il y a beaucoup de gens qui ne l’ont pas fait. “

Elle a ensuite approuvé le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, écrivant: “@JoeBiden vous avez mon vote et par dieu j’espère et je vous prie de gagner cette élection.” En doublant plus tard sur Instagram, Kloots a ajouté: “J’ai pleuré à côté de mon mari pendant 95 jours en regardant ce que COVID a fait à la personne que j’aime. C’est quelque chose dont il faut avoir peur. Après avoir vu la personne que vous aimez le plus mourir de cette maladie. vous ne diriez jamais ce que dit ce tweet. Il n’y a aucune empathie pour toutes les vies perdues. Il se vante à la place. C’est triste. C’est blessant. C’est honteux. “