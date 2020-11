La peintre Michaeline Rokbrune, veuve de l’acteur Sean Connery, a assuré que le dernier souhait de son mari avant sa mort était qu’ils dispersent ses cendres aux Bahamas et dans son Écosse natale, comme l’a révélé ce dimanche au Scottish Mail, rapport des médias locaux. .

“On ramène Sean en Ecosse, c’était son dernier souhait”, expliqua Rokbrune. “Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi dans son pays natal”, précisant que sa famille souhaiterait se conformer à sa dernière volonté dès que les restrictions dues au coronavirus le permettront.

La femme, qui était mariée à Connery pendant 45 ans, a expliqué qu’ils souhaitaient organiser une messe commémorative en son honneur en Écosse et a indiqué qu’ils garderaient ses cendres jusqu’à ce qu’il puisse voyager.

Jackie Stewart, pilote de course et ami proche de Connery, a déclaré qu ‘”il n’y avait personne de plus écossais que Sean”, ce qui, a-t-il souligné, n’a jamais changé. «L’Écosse était dans son cœur, chez lui. Il était principalement un Écossais, mais un Écossais mondial », a-t-il ajouté.

Après avoir combattu les dernières années de sa vie contre la démence, Connery est décédé le 31 octobre à l’âge de 90 ans alors qu’il dormait chez lui à Lyford Cay (New Providence, Bahamas).

“Il vient de s’échapper”: la femme de Sean Connery raconte que l’acteur souffrait de démence et qu’il est mort paisiblement

“Il vient de s’échapper”: la femme de Sean Connery raconte que l’acteur souffrait de démence et qu’il est mort paisiblement

Gagnant de nombreuses distinctions, dont un Oscar, deux Bafta Awards et trois Golden Globes, Connery est devenu célèbre dans le monde entier dans les années 1960 en tant que premier James Bond de la populaire série de films 007.

Au cours de sa carrière artistique, qui a duré des décennies, il a travaillé avec des réalisateurs célèbres comme Alfred Hitchcock dans “ Marnie, le voleur ” (1964) et a joué dans de grands succès commerciaux tels que “ Le nom de la rose ” (1986), “ Les intouchables ” (1987), «Indiana Jones et la dernière croisade» (1989), «La maison russe» (1990), «La chasse à octobre rouge» (1990) ou «Le rocher» (1996).

L’acteur était un fervent partisan de l’indépendance écossaise et avait la phrase «Scotland Forever» tatouée sur un bras. La reine Elizabeth II a même accordé le titre de chevalier à Connery en 2000, qui était bien-aimé en Écosse et au Royaume-Uni.