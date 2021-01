La victoire d’Arsenal sur Southampton les a portés à la huitième place de la Premier League et ils ne sont plus qu’à cinq points de West Ham, quatrième.

L’idée d’une qualification en Ligue des champions semble encore loin – et Arteta tient certainement à garder les attentes sous contrôle – mais au moins Arsenal en parle et ne se laisse pas entraîner dans une bataille de relégation.

Ce fut le cas quand Arsenal a rencontré Southampton en décembre, lorsqu’un match nul 1-1 signifiait que l’équipe d’Arteta n’avait remporté qu’une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs de Premier League.

Hier soir, ils ont battu Southampton pour remporter cinq victoires sur leurs six dernières en Ligue et seul Manchester City a gagné plus de points et concédé moins de buts qu’Arsenal depuis le lendemain de Noël.

«Je ne veux pas regarder la table», a déclaré Arteta. «Je veux nous regarder et voir comment nous pouvons nous améliorer, les raisons pour lesquelles nous sommes plus performants et gagnons plus de matches de football, puis obtenir cette cohérence qui nous manquait.

«Nous voulons juste essayer de nous améliorer en équipe. Demain est un autre jour, alors passons en revue le jeu, entraînons-nous, améliorons-nous dans les nombreux domaines dont nous avons besoin pour nous améliorer, puis voyons où nous en arriverons.

«Les matchs de football sont toujours jugés par les résultats et cela affecte la confiance. Parfois, nous faisions de bons matchs et ne méritions pas du tout de perdre, mais nous perdions des matchs.

«Au moment où nous avons commencé à gagner, notre confiance a augmenté et nous avons commencé à grandir, à mieux nous comprendre.

«Nous avons récupéré quelques joueurs et l’esprit a commencé à remonter un peu. Les choses allaient beaucoup mieux.

Vous pouviez certainement voir la confiance circuler dans Arsenal hier soir et plus tôt cette saison, ils auraient facilement pu perdre un match comme celui-ci.

Lorsque Stuart Armstrong a mis Southampton en tête après seulement trois minutes, vous craigniez le pire, d’autant plus qu’Alexandre Lacazette venait de repousser une grande chance et que les Saints avaient expulsé Arsenal de la FA Cup samedi.

Il y avait aussi le fait qu’avant hier soir, Arsenal n’avait pas remporté de match de Premier League cette saison après avoir été derrière. C’est un signe aussi clair que n’importe lequel de leur confiance, mais c’est une autre histoire maintenant.

Au lieu de cela, ils ont riposté ici, égalisant d’abord par Nicolas Pepe, puis prenant la tête avant la pause grâce à Bukayo Saka.

L’adolescent a été le fer de lance de cette renaissance sous Arteta, marquant quatre buts lors de ses huit derniers matchs, et il a préparé Lacazette pour la troisième à 18 minutes d’Arsenal à temps plein.

Il a couronné une autre performance impressionnante de Saka, qui est déjà en train de devenir un leader malgré son jeune âge.

“Il est vraiment humble, vraiment respectueux, mais en même temps il a ce caractère en lui et sur le terrain, il peut exiger le ballon”, a déclaré Arteta.

«Il peut prendre des actions et des décisions qui ne sont pas très habituelles à son âge. C’est quelque chose de formidable parce que nous avons besoin de ce leadership et il le gagne grâce à ses performances et à son attitude envers l’équipe.

Saka mène la charge, mais d’autres emboîtent le pas. Lacazette a superbement mené la ligne hier soir, tandis qu’en défense Rob Holding était un roc à sa 100e apparition pour Arsenal.

Le Pepe tant décrié a brillé aussi, tandis que Cedric Soares a montré qu’il n’était pas nécessaire de sonner l’alarme si Kieran Tierney n’était pas apte à jouer à l’arrière gauche.

Ils ont tous aidé Arsenal à remporter une autre victoire et, bien qu’Arteta n’entende pas parler de qualification en Ligue des champions pour le moment, la victoire sur Manchester United samedi ne fera que rêver les fans.