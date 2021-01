je

Si cela s’avère être le tournant de la saison de Chelsea, alors le mérite revient à Frank Lampard d’avoir reconnu l’importance d’un match nul de routine au troisième tour de la FA Cup.

Mais cela met fin à une triste forme qui a fait passer le débat autour de Lampard de la discussion sur un nouveau contrat à la spéculation sur qui le remplacera à Stamford Bridge.

Telle est la nature de la bête à Chelsea – et l’homme qui était une légende du jeu dans ces régions ne se fait aucune illusion sur les attentes de l’un des propriétaires les plus exigeants du football mondial.

C’est pourquoi – même au milieu de la saison la plus mouvementée et la plus encombrée des temps modernes – il n’a rien laissé au hasard.

Son avertissement d’avant-match selon lequel la menace d’un meurtre de géant était très réelle était plus qu’une simple tentative de concentration des esprits. Dans la forme dans laquelle Chelsea était – une victoire en sept et quatre défaites en six – rien ne pouvait être tenu pour acquis.

en relation

Lampard le savait – et même si sa position n’était pas menacée imminente, une tasse bouleversée n’aurait fait que voir la pression monter.

Il n’y avait donc pas de repos pour Timo Werner après 12 matchs sans but, tandis que 71 millions de livres sterling Kai Havertz étaient une autre inclusion notable.

Ce niveau d’opposition était une opportunité idéale pour remonter le moral de deux signatures coûteuses et prestigieuses dont la forme personnelle a fait écho à celle de Chelsea.

Cela a fonctionné, et Lampard espère que cette paire, en particulier, continuera à partir de ce moment. Pour Werner, c’était cet objectif indispensable dont les grévistes aspiraient à changer le récit. Mais la contribution de Havertz pourrait être plus significative.

Le joueur de 21 ans en a marqué un, en a fait un et à la fin, il a décrit le langage corporel d’un homme qui ne pouvait pas se lasser du ballon.

Peu importe l’adversaire, des jours comme celui-ci peuvent faire toute la différence pour un joueur qui cherche désespérément sa forme.

(

Timo Werner a mis fin à la sécheresse de son but à Chelsea lors de la victoire en FA Cup contre Morecambe

/ . via .)

Havertz a regardé l’ombre de l’homme qui avait derrière lui les plus grands clubs européens la saison dernière – mais c’était le type de performance qui lui rappelait ses jours en tant que principal bourreau du Bayer Leverkusen.

Sa détermination à entrer dans la surface, à relier le milieu de terrain et l’attaque, ainsi que de se placer devant le but était là pour voir.

C’est ce que Lampard a souhaité que le meneur de jeu ajoute de son côté – leur donner une fluidité qui leur manquait depuis le départ d’Eden Hazard.

C’était évident quand il a dérivé au deuxième poteau pour diriger le centre de Hakim Ziyech sur le chemin de Werner pour doubler l’avance de Chelsea juste avant la mi-temps.

Mason Mount avait mis l’équipe locale devant après 18 minutes avec un effort de 25 verges. Son inclusion était une preuve supplémentaire de la détermination de Lampard à éviter toute chance de bouleversement.

Havertz a bouclé la victoire avec une autre attaque en avant à la 85e minute pour rentrer à la maison de Cesar Azpilicueta. Il a mis fin à une série de 15 matchs sans but.

Callum Hudson-Odoi avait mis Chelsea 3-0 quatre minutes après la pause en courant sur une passe coupée de l’exceptionnel Ziyech.

Tant de grands joueurs de Chelsea ont été impliqués dans leurs grands moments, et c’est précisément ce que Lampard aurait voulu après avoir appelé à les impliquer.

Ziyech a offert un autre rappel de ce que ses coéquipiers ont manqué lors de son licenciement pour blessure, qui a coïncidé avec une grande partie de la crise qui les a fait chuter du premier au neuvième en Premier League.

(

Havertz a également impressionné alors que Chelsea remportait une victoire qui remontait le moral à Stamford Bridge

/ .)

Mount – qui méritait un repos plus que n’importe quel joueur de Chelsea – a également été enrôlé pour offrir le lecteur au milieu de terrain qui a fait de lui un élément si crucial du système de Lampard. Il n’a manqué que deux dead-caoutchoucs de la Ligue des champions lors des 16 derniers matchs et ne montre aucun signe de fatigue.

Contrairement à Havertz et Werner, son implication était due à son influence, plutôt qu’à un besoin de remonter le moral.

Mais il n’y avait aucun mal à l’inclure dans une performance aussi dominante, ne serait-ce que pour lui rappeler ce que cela fait de gagner à nouveau.

C’est une habitude que Lampard espère conservera.

Hudson-Odoi fait à nouveau valoir son point de vue

(. via .)

Ce fut une saison frustrante pour un homme qui reste sur la liste des champions d’Europe du Bayern Munich.

Hudson-Odoi continue de faire tout ce qui lui est demandé – que ce soit depuis le banc ou depuis ses rares opportunités dès le départ.

L’ailier n’a fait que huit départs cette saison, mais a cinq buts à montrer pour ses efforts.

Et il était à nouveau sur la feuille de match contre Morecambe, en plus de fournir une aide pour Mount.

Dans ce genre de forme, il ne faudra pas longtemps avant que Lampard ne lui donne une longue course dans l’équipe.

Lampard joue juste par Kepa

(.)

Quelques jours à peine après n’avoir donné aucune assurance sur l’avenir de Kepa Arrizabalaga, Lampard l’a nommé dans une formation de départ pour la cinquième fois seulement cette saison.

L’international espagnol devrait partir ce mois-ci – tant qu’un prétendant se présente – dans sa tentative de gagner les euros cet été.

Cela laissera Willy Caballero comme remplaçant à Edouard Mendy, mais Lampard a quand même choisi d’aller avec le gardien de but le plus cher du monde contre Morecambe.

Si Kepa avait été exclu, cela n’aurait fait qu’alimenter les discussions sur son départ – et bien que cela soit toujours attendu, Lampard ne l’a pas forcé à endurer l’ignominie de s’asseoir à nouveau sur le banc.

Mais Lampard a dû craindre le pire quand Adam Phillips l’a rattrapé hors de sa ligne avec le score à 0-0 en première mi-temps.

C’est le mérite de Kepa d’avoir réussi à se réajuster pour mettre la main sur le ballon alors qu’il était presque battu au premier poteau – même s’il était à quelques fractions de le porter sur la ligne.