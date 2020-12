L’étape du vote est arrivée tard lundi lorsque les électeurs californiens ont confirmé la victoire massive de M. Biden à cinq millions de voix dans le plus grand État du pays.

Le Collège électoral a pris une importance supplémentaire cette année en raison du refus du président Donald Trump de concéder.

Les résultats seront envoyés à Washington et compilés lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier, présidée par le vice-président Mike Pence.

En Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin – les six États du champ de bataille remportés par M. Biden et contestés par M. Trump – les électeurs ont donné leurs votes lundi à M. Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris dans le cadre d’une procédure discrète.

Les électeurs du Nevada se sont rencontrés via Zoom en raison de la pandémie de coronavirus.

Une fois tous les votes terminés, M. Biden devrait avoir 306 voix électorales contre 232 pour M. Trump.

Hawaï était le seul État qui n’avait pas encore voté.

M. Biden a dépassé M. Trump par plus de sept millions de voix dans tout le pays.

“Dans cette bataille pour l’âme de l’Amérique, la démocratie a prévalu”, a déclaré M. Biden dans des remarques préparées pour un discours du soir.

“Nous, le peuple, avons voté. La foi dans nos institutions a tenu. L’intégrité de nos élections reste intacte.

«Et donc, il est maintenant temps de tourner la page. Pour unir. Guérir.”

en relation

M. Biden a renouvelé sa promesse électorale d’être le président de tous les Américains, qu’ils aient voté pour lui ou non, et a déclaré que le pays travaillait dur sur le virus et l’économie.

M. Trump a refusé de concéder et continue de faire des allégations de fraude non étayées.

Cette page est en cours de mise à jour