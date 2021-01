La vidéo audacieuse d’Anastasia Kvikto laisse-t-elle envie à vos fans? | Instagram

Si le surnom de “La Russe Kim Kardashian” ou Anastasia Kvikto l’aime tant, elle est connue pour ses courbes monstrueuses, qu’elle a de nouveau réussi à montrer à travers une vidéo avec laquelle elle a réussi à laisser ses followers désireux d’en voir plus.

Il semble que pour ses followers cela ne suffit jamais, ils sont toujours à la recherche de quelque chose à voir sur le modèle russe que tant de cœurs ont conquis.

Sans aucun doute Anastasia Kvikto Elle a gagné une place dans le cœur des internautes soit parce qu’ils l’adorent soit parce qu’elle parvient constamment à accélérer leur cœur avec les images audacieuses qu’elle partage habituellement sans aucune douleur.

Devenue célébrité, Anastasia sait très bien quel genre de publications aiment ses millions de fans, elle ravit constamment l’élève de ses fans qui sont très conscients de ce qu’elle partage au moins sur Instagram.

Malheureusement, tout comme il y a des gens qui aiment leurs photos ainsi que leurs vidéos sur maillots de bain Il y en a d’autres qui se bornent simplement à la critiquer et à assurer qu’à plusieurs reprises elle a subi une intervention chirurgicale pour subir certains aménagements esthétiques qui l’ont aidée à avoir sa silhouette exquise, que les internautes ont tant aimée, bien sûr il y a un autre segment ils ne semblent pas se soucier de cela, ils aiment juste le regarder.

Il est possible que les personnes qui se consacrent à la recherche de preuves que ce n’est pas leur silhouette naturelle soient dues au fait que Anastasia Kvikto Il admet qu’en fait, tout dans sa silhouette est complètement naturel en raison de l’exercice constant qu’il effectue.

Récemment, le mannequin et aussi une femme d’affaires ont décidé de partager une vidéo en portant un maillot de bain noir, c’est complet et malgré le fait que c’est assez simple, elle parvient à le porter parfaitement.

Début du printemps sur cette plage sauvage avec mon @BangEnergy », a-t-il partagé dans sa vidéo.

C’est le 10 mars 2020 que Anastasia Kvikto Elle l’a partagé sur Instagram, avec plus d’un million 400000 vues, elle est devenue l’une des plus appréciées de ses followers, Anastasia Kvikto est près de la plage en profitant d’une boisson énergisante, des palmiers et aussi du sable blanc.

Outre le fait que certains internautes la comparent à Kim Kardashian, elle admet que la femme d’affaires est une belle femme mais qu’elle est une personne différente donc il n’y a pas de point de comparaison, elle a admis qu’elle n’aimait pas beaucoup ce surnom qu’ils lui avaient donné beaucoup, sans Cependant, il faut noter que c’est avec ce surnom qu’elle est désormais mieux connue.

Un autre modèle avec lequel ils l’ont également comparée qui en fait la ressemblance physique est plus remarquable qu’avec la femme d’affaires est le beau modèle d’origine britannique, Demi Rose Mawby bien qu’il soit probable que les deux ne se connaissent pas en personne, leur ressemblance est très remarquable , surtout quand on les voit utiliser la même coiffure mettant en valeur leurs beaux yeux bruns, leurs énormes charmes et leur peau bronzée.

Bien sûr, il n’y a pas de comparaison entre les deux, ils sont déférents et charismatiques à leur manière, Anastasia Kvikto Elle est généralement encore un peu plus réservée que Demi Rose, donc les informations connues sur le modèle russe sont plus limitées.

Sur Internet on trouve quelques vidéos dédiées au mannequin, cependant dans très peu on trouve des informations qui pourraient intéresser ses followers, la plupart d’entre eux on trouve un délice de photos et de vidéos où sa silhouette est présumée sans aucune crainte de ce qu’ils vont dire.

