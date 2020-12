La vidéo indignera les fans de Harry Styles, Chalamet se moque de lui | Instagram

Une vidéo récente pourrait bouleverser les fans du chanteur Harry Styles après l’acteur Timothée Chalamet apparaît en riant de l’interprète qui fait aujourd’hui sensation dans le milieu artistique.

C’était lors d’une apparition de Timothée Chalamet samedi dernier où il a fait ses débuts en tant qu’animateur SNL, le protagoniste de certaines séries, dont “Le roi“il s’est moqué du chanteur britannique dans un parodie même qui générera des critiques.

Il faut dire que ceux-ci n’étaient pas négatifs puisqu’ils ont trouvé la vidéo apparue dans l’un des segments de la transmission très drôle dans laquelle Dianne Warwick (jouée par Ego Nwodim) mène des interviews avec diverses personnalités, dont l’interprète de “Adore You “personnifié par Timothée Chalamet.

Tout au long de la scène Warwick interroge Harry Styles Qui est-il, d’où le connaissez-vous et qu’est-ce que le sucre de pastèque? (Une des chansons à succès de l’artiste), suivi de cela, Timothée Chalamet répond de la voix de Harry Styles qu’il s’agissait de “fellation”.

À un moment donné, cela provoquerait des remous chez certains utilisateurs de médias sociaux après avoir vu l’interprète donner vie à l’artiste rock millénaire.

Il a même fait référence au style de Harry Styles qui l’ont conduit à révolutionner les standards de la mode masculine, a déclaré qu ‘”on pourrait considérer qu’il est un homme de mode s3nsu @ l”.

L’acteur qui a participé à SNL, a également représenté d’autres moments à propos de certains différends entre le présentateur Dionne Warwick et Wenduy Williams.

Plus tard, dans d’autres moments, il a également mis en scène un rappeur et a sorti sa propre chanson de Noël country et a joué un “coronavirus“Dans le croquis” Un Noël de la famille Rona “.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Ce fut certainement un moment épique pour les fans de cette figure d’acteur alors qu’il continuait à démontrer ses compétences avec d’autres parodies telles que Dolly Parton, Machine Gun Kelly et Billie Eilish, entre autres.

Vous imaginez l’acteur imitant le musicien le plus célèbre du moment, Harry Styles ou certaines des autres figures mentionnées. Regardez la vidéo!

Qui est Timotheé Chalamet?

La révélation de “Call Me By Your Name”, (ou “Call me by your name” est en espagnol) est un acteur franco-américain.

Surtout connu pour ses performances en tant que Finn Walden dans la série Showtime Homeland, Danny Vance dans Men, Women & Children (2014), Tom Cooper dans Interstellar (2014), Elio dans le film dramatique romantique, Call Me by Your Name ( 2017), Kyle Scheible dans Lady Bird (2017), Nic Sheff dans Beautiful Boy, Henry V d’Angleterre dans The King (2019) et Laurie dans Little Women (2019).

Jusqu’à présent, l’histrion de 24 ans a obtenu des distinctions qui l’ont conduit à être récipiendaire de plusieurs nominations depuis 2013 et notamment entre 2017 et 2018 où il a participé dans les catégories «Meilleur acteur», «Meilleur acteur dramatique», et “cast” respectivement.

Il a également obtenu une nomination aux BAFTA Award pour Rising Star pour «Beautiful Boy».

De son côté, la star de la musique britannique a marqué l’histoire non seulement en se lançant dans une carrière solo après avoir appartenu au “boy band”, One Direction, mais prend également des mesures fermes dans ses différentes facettes telles que le compositeur, en plus de son incursion dans le cinéma, la télévision, son travail dans la philanthropie et est récemment entré dans l’histoire en jouant dans un magazine de renom dans lequel il est apparu habillé en femme générant un grand controverse.

Vous pouvez également lire Confesses Harry Styles si vous aimez les garçons et les filles

Sans aucun doute, Harry Styles est devenu la star du moment et dont maintenant tout le monde parle d’une manière ou d’une autre.