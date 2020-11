Le résultat signifie que Mme Harris a écrit l’histoire et sera la première vice-présidente femme, noire et amérindienne.

Elle apparaît extatique dans les images.

“Nous l’avons fait. Nous l’avons fait, Joe », dit Mme Harris rayonnante à M. Biden dans la vidéo.

«Vous allez être le prochain président des États-Unis.»

(. via .)

La vidéo a été partagée plus de 450000 fois et a reçu plus de 1,5 million de likes en moins d’une heure après avoir été publiée sur Twitter.

Le mari de Mme Harris, Doug Emhoff, a partagé une photo du couple se serrant dans ses bras après le résultat historique, en tweetant: «Tellement fier de toi.»

Le vice-président élu a également tweeté: «Cette élection est bien plus que @JoeBiden ou moi.

«Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre volonté de lutter pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons.”

Le président élu Joe Biden a déclaré: «Aux États-Unis, je suis honoré que vous m’ayez choisi pour diriger notre grand pays.

«Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci: je serai le président de tous les Américains – que vous ayez voté pour moi ou non.

«Je garderai la foi que vous avez placée en moi.»

(Jill Biden, son mari, candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden et Kamala Harris, candidat démocrate à la vice-présidence, saluent les partisans devant le Chase Center de Wilmington, Delaware / . via .)

L’ancienne Première Dame des États-Unis, Michelle Obama, a tweeté: «Je suis ravie que mon ami @JoeBiden et notre première vice-présidente noire et amérindienne, @KamalaHarris, se dirigent vers la restauration d’une certaine dignité, compétence et cœur à la Maison Blanche.

«Notre pays en a cruellement besoin.»