L’homme qui a frappé un raciste avec une boîte de Twisted Tea dans une récente vidéo virale trouve de l’aide pour sa famille grâce au financement participatif sur les réseaux sociaux. Barry Allen s’est manifesté pour confirmer qu’il était l’homme avec la canette dans la récente vidéo virale, et il demande de l’aide pour gérer les factures médicales urgentes de son fils. À première vue, la campagne GoFundMe d’Allen a connu un afflux majeur de dons depuis qu’il est devenu célèbre sur Internet.

Après que la vidéo de son combat dans un dépanneur Elyria, Ohio Circle K soit devenue virale, Allen est apparu sur le podcast Mark One Sports pour raconter sa version de l’histoire. Allen a révélé que son fils de 6 ans, Silas, avait toute une série de problèmes médicaux résultant d’une mutation du gène kmt2b. La famille a une page GoFundMe active depuis mars 2019, mais la vidéo Twisted Tea semble avoir suscité un énorme afflux de nouveaux dons.

Assurez-vous de suivre @OfficalMrsteako et lorsque vous écoutez ou regardez, vous entendrez parler de leur fils qui se bat et de ce que vit cette famille. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez faire un don pour aider une grande famille, vous pouvez le faire ici https://t.co/4yzC1NeVTH – Mark One Sports (@MarkOneSports) 30 décembre 2020

“Silas est né le 20/11/2013 avec une malrotation retrouvée à l’âge de quatre mois”, lit-on dans la collecte de fonds. Après toutes ces années de tests et plus de 132 pokes iv, changements de la ligne centrale et chirurgies, l’estomac et l’intestin de Silas ont été épinglés à sa paroi abdominale. Plus tard au cours des années, nous avons été forcés d’aller à l’hôpital national de Columbus nous pensions que la fin de notre voyage n’était que le début. “

La collecte de fonds détaille toutes les difficultés médicales de Silas et note qu’il est l’un des cinq enfants de la famille – et que deux de ses frères et sœurs sont également handicapés. Il révèle également qu’Allen a été licencié de son travail récemment en raison du temps dont il a besoin pour prendre soin de ses enfants. Des années de chirurgie ont conduit Silas jusqu’à Boston pour attirer l’attention des spécialistes, mais en vain.

La famille espère que la collecte de fonds les aidera avec une voiture accessible en fauteuil roulant pour Silas et d’autres fournitures médicales indispensables qui ne sont pas couvertes par l’assurance. La dernière mise à jour sur la collecte de fonds a été publiée le samedi 2 janvier: “Nous sommes plus que reconnaissants. Je ne peux même pas mettre des mots sur ce que le don de chacun signifie pour nous! Silas voulait remercier tout le monde.”

Pour tous ceux qui montrent de l’amour et du soutien à notre petit gars, cela signifie le monde pour nous. Je suis nouveau sur Twitter, donc je ne saute pas de toute façon les réponses que je viens de perdre 😂! J’aurais aimé avoir les mots mais le petit homme le fait ❤️ pic.twitter.com/BJLxXkGMUc – MrsTeaKo OFFICIAL (@OfficalMrsteako) 2 janvier 2021

La mise à jour comprend une vidéo de Silas remerciant les donateurs depuis son fauteuil roulant, disant: “Merci beaucoup, je vous aime!” Il a également été publié sur Twitter, où les utilisateurs filent des mèmes de la bataille de Twisted Tea depuis plus d’une semaine maintenant.

Au moment d’écrire ces lignes, la collecte de fonds de Silas a atteint 17 677 $, avec plus de dons arrivant à la minute. La campagne a un objectif de 20 000 $, qu’elle pourrait dépasser à ce stade. Les partisans ont donné à la famille de bons vœux sans arrêt.