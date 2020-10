La vie de Selena Quintanilla, selon la nouvelle version de Netflix | Instagram

Ce sera le 4 décembre lorsque la nouvelle série qui dépeint la vie du soi-disant “Reine du Tex Mex“, Selena Quintanilla atteint les plateformes Netflix, quelques mois après sa création, plus de détails sur la vie de l’artiste sont révélés dans une perspective alternative et peut-être plus profonde.

La nouvelle production a été réalisée par les proches de la diva de la musique, des personnes qui l’ont accompagnée tout au long de son séjour dans ce monde. Une version qui diffère peut-être de certaines autres productions sorties mais qui n’en est pas moins plébiscitée par les millions de fans qui attendent déjà de la voir sur les écrans.

L’histoire avec Christian Serratos qui a été choisie pour imprimer une partie de l’essence de son personnage, celle de Selena Quintanilla, la jeune fille de 30 ans, originaire des États-Unis, a participé à des productions comme The Walking Dead dans son rôle de Rosita Álvarez, dans la saga Twilight et dans la série Ned’s School Survival Manual sur Nickelodeon.

C’est à travers le dernier teaser publié par Netflix où vous pouvez voir le visage de la chanteuse alors qu’elle apparaît sur l’une des scènes au gré de ses millions de fans.

De même, des acteurs comprenant les noms de Seidy Lopez, Ricardo Chavira, Noemí González, Christian Serratos et Gabriel Chavarria feront partie du casting de la production.

De même, il a été annoncé que la prochaine version de cette série sera aux commandes de Jaime Dávila, Rico Martínez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh et Moisés Zamora.

À quoi la nouvelle histoire sur Selena va-t-elle parler?

Netflix sait que les fans de l’artiste voudront toujours en savoir plus.Après la première bande-annonce, ils ont donc décidé de publier un deuxième aperçu où sont révélés d’autres aspects de la nouvelle série qui aborderont la vie de la grande Selena Quintanilla.

Tout au long de cette avancée la plus récente, les fans de la star de la musique pourront être témoins des grands pas artistiques que la légende a faits depuis son enfance pour devenir l’idole renommée qu’il était, avant l’année 1995 où sa vie terminé fatidiquement.

Beaucoup ont appris à connaître une partie de l’histoire de la grande voix qui a émergé des Quintanillas, dès son plus jeune âge son talent a fait confiance à son père pour en faire une grande artiste, plus tard ceux qui l’ont connue, le public et le entrepreneurs, même si au début ce n’était pas tout facile, comment il est devenu connu dans d’autres versions.

L’histoire actuelle détaillerait le processus de la chanteuse, sa famille et son équipe musicale pour former le groupe “Selena y los Dinos” qui la mènera à la gloire, plus tard, les grands désirs de l’interprète de “Como la Flor” en vivant autre illusions d’une jeune fille comme l’arrivée de son premier amour Chris Perez, ainsi que l’accouchement avec sa carrière, ses passe-temps et la connexion avec ses fans.

Aujourd’hui Netflix propose “une version de sa vie centrée sur sa scène artistique mais aussi les décisions importantes qu’il a dû prendre pour réaliser ses rêves et réussir”, selon la plateforme elle-même dans un communiqué.

Cette nouvelle version a également l’approbation de la famille de l’interprète originaire de Lake Jackson, Texas.

C’est la propre sœur de Selena, considérée comme l’une des «plus grandes représentantes de la musique latine», qui est devenue la porte-parole de la famille Quintanilla en parlant de la vie de son ancienne sœur.

Selena aura toujours une place indélébile dans l’histoire de la musique, et nous nous sentons une grande responsabilité de rendre justice à sa mémoire. Grâce à cette série, le public connaîtra pour la première fois l’histoire complète de Selena, notre famille et l’impact qu’elle a eu sur nos vies », a déclaré Suzette Quintanilla, sœur de la chanteuse.

La “reine de la musique” dont on se souvient avait 23 ans lorsqu’elle fut pour la dernière fois aux mains du président de son fan club et administrateur le 31 mars 1995. Le film mettant en vedette Jennifer Lopez en 1997 était l’une des bandes biographiques autorisées par le la famille de l’artiste.