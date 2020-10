Exclusif

Lori Loughlina commencé sa période difficile de 2 mois, et même si l’endroit où elle est incarcérée n’est certainement pas le Ritz-Carlton … ça n’a pas l’air TROP terrible.

Comme nous l’avons rapporté … Tante Becky s’est rendue vendredi pour commencer à purger sa peine à la FCI Dublin de Californie – une prison à faible sécurité – et nous avons obtenu son manuel décrivant ce à quoi elle ressemblera au quotidien.

Tout d’abord, c’est toujours la prison – il y a donc un horaire très strict pour l’heure du réveil (5 h 00), les heures calmes (21 h 00 à 5 h 00), et les détenus doivent être dans leur cellule pour les dénombrements quotidiens à 4 h 30 et 21 h 00.

Selon le manuel … Lori doit faire son lit tous les jours et peut être sanctionnée si elle ne garde pas sa cellule en ordre, et il en va de même si elle dort tard ou manque l’heure du repas.

Elle portera uniquement la tenue du gouvernement – pas de vêtements personnels – et devra maintenir une affectation de travail régulière … qui pourrait inclure des travaux de bureau, la cuisine, la pâtisserie, la préparation des aliments, la vaisselle ou le nettoyage général.

OK, alors qu’en est-il des bonnes choses? Eh bien, Lori et ses codétenus peuvent écouter de la musique sur une radio ou un lecteur mp3 approuvé – tant que ce n’est pas les heures de travail – et il y a une télévision … mais personne n’est autorisé à changer de chaîne.

Les vrais avantages semblent résider dans les activités de loisirs et les programmes proposés par la FCI Dublin … y compris les cours d’artisanat, les cours de bien-être, les exercices structurés, les ligues sportives et les événements de vacances.

Des sacs de prix, des friandises et des certificats sont même décernés pour la participation à l’éducation sanitaire et à l’exercice … et les possibilités sportives sont infinies.

Par exemple, Lori peut s’impliquer dans le basketball, le volley-ball, la piste, le softball et le tennis dans les installations extérieures de la prison … ou participer à un bingo ou à un tournoi de ping-pong à l’intérieur. Ou, elle peut simplement s’entraîner.

Cependant, elle décide de passer le temps, elle a encore 2 ans de libération surveillée après avoir purgé sa peine de prison.