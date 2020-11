Cristiano Ronaldo est l’un des athlètes professionnels les plus reconnus et les plus titrés de la planète. À 35 ans, il est devenu une légende historique du football, triomphant dans des équipes comme Manchester United, le Real Madrid et maintenant la Juventus.

Tout au long de sa carrière, il a remporté plusieurs ligues, coupes et la Ligue des champions; en plus d’un Championnat d’Europe avec le Portugal et cinq Ballons d’Or, amassant entre-temps une fortune de 500 millions de dollars.

Mais ce n’était pas toujours comme ça, en fait, la vie de Cristiano avait une origine très humble dans un petit appartement de la ville de Madère, où il balayait même les rues quand il était enfant. Cependant, le destin lui a souri lorsque Manchester United a repris ses services à seulement 18 ans et le reste appartient à l’histoire.

Cristiano Ronaldo a presque 20 ans de carrière en tant que footballeur professionnel et est une star sur et en dehors du terrain. Elle a des accords millionnaires avec les marques les plus célèbres au monde, notamment Nike, Suzuki, Castrol, Coca-Cola et Emporio Armani, pour n’en nommer que quelques-unes. De plus, il est la personne la plus suivie sur Instagram, avec 241 millions d’abonnés.

Tout cela vous permet de vous faire plaisir, quel qu’en soit le prix. Mais sur quoi Cristiano Ronaldo dépense-t-il son argent? Quelles sont vos choses préférées dans le monde? Ici, nous vous les présentons.

Maisons.

Cristiano Ronaldo a vécu dans de belles maisons tout au long de sa carrière. Ce sont quelques-uns des plus importants.

MANCHESTER.

CR7 a vécu dans cette maison quand il a joué pour Manchester United de 2003 à 2009, situé dans le quartier exclusif d’Alderley Edge.

C’est un manoir de plus de 3,5 millions de dollars. Il dispose de cinq chambres, d’une piscine intérieure, d’un hammam, d’un jacuzzi, d’une salle de sport, d’un cinéma et d’un immense jardin.

Cristiano a été vendu au Real Madrid, mais il a gardé la maison encore 9 ans, avant de finalement la vendre.

MADRID.

Ronaldo a battu des records (à l’époque) pour le transfert le plus cher de l’histoire de 100 millions de dollars, que le Real Madrid a payé pour lui.

Il a donc acheté cette impressionnante propriété, dans le quartier La Finca, pour 6,23 millions de dollars.

Il possède une piscine intérieure et une piscine extérieure à débordement.

Naturellement, il dispose d’une salle de sport ultramoderne, avec tout ce dont un athlète de haut niveau comme Ronaldo a besoin.

À l’extérieur, vous avez un immense jardin avec un terrain de football à côté de la piscine, que vous avez sûrement apprécié avec votre fils.

Comme touche personnelle, la porte d’entrée était monogrammée avec ses initiales.

TURIN.

En 2018, CR7 est venu à la Juventus en tant que footballeur dévoué et à la recherche d’une maison qui lui convienne.

Sa nouvelle demeure se compose de deux villas attenantes sur un chemin privé, haut dans les collines, pour lesquelles il bénéficie de belles vues panoramiques sur la ville.

Semblable à sa maison à Madrid, il dispose d’une piscine et d’une salle de sport et de nombreux espaces pour en profiter avec toute la famille.

COSTA DEL SOL.

Il s’agit de la maison de vacances de Cristiano, dans la province de Malaga, qu’il a acquise en 2019 pour 1,82 million de dollars.

Il est construit dans un quartier appelé «The Superstars Cul-De-Sac», car de nombreuses célébrités y ont une maison.

L’intérieur super spacieux avec de hauts plafonds et une décoration moderne. Il dispose de 4 chambres.

L’attraction principale est sa grande piscine avec vue sur la mer.

NEW YORK.

Une propriété aux États-Unis ne pouvait manquer de son portefeuille.

En 2015, la superstar du football a dépensé 18,5 millions de dollars pour cet appartement de la Trump Tower à Manhattan.

Il a des finitions en bois, un mobilier raffiné et une vue imprenable sur Central Park.

MADÈRE.

Sans oublier ses origines, Cristiano Ronaldo a un manoir de 7 étages dans sa ville natale de Funchal, sur l’île de Madère.

L’année dernière, Ronaldo a terminé la construction de cette maison de rêve, après avoir acheté une cave et en avoir fait cette luxueuse demeure.

Il dispose de deux piscines, d’un jacuzzi, d’un terrain de football et de la plus belle vue sur l’océan que vous puissiez imaginer.

La star portugaise décide sûrement de prendre sa retraite ici.

Voitures.

Cristiano Ronaldo a une obsession pour les voitures de sport. Sa collection est tout simplement incroyable. Voici quelques-uns d’entre eux.

Ferrari 599 GTO. Seulement 599 unités de cette voiture ont été fabriquées, ce qui en fait une partie très spéciale de la collection Ronaldo. Valeur: 450 000 dollars.

Bugatti Veyron. Il l’a acheté en 2016, pour célébrer son titre de Ligue des champions avec le Real Madrid. Valeur: 1 900 000 dollars.

Bugatti chiron. Ce carrazo l’a montré en 2017, après sa 400e apparition avec le Real Madrid. Il comporte votre CR et votre logo. Valeur: 3 millions de dollars.

Ferrari F12 TDF. Ronaldo est un super fan de Ferrari. Il s’agit d’une édition limitée, seulement 799 exemplaires ont été fabriqués. Valeur: 621600 $.

McLaren Senna. Avec 789 chevaux, seulement 500 exemplaires ont été fabriqués et il a été acheté en 2019. Valeur: 1 430 000 $.

Rolls Royce Cullinan. Peut-être le SUV le plus luxueux de la planète, il l’a ajouté à sa collection en arrivant à la Juventus. Valeur: 330 000 dollars.

Mercedes Benz S65 AMG Coupé. Élégant et élégant, propulsé par un V12 biturbo AMG de 6,0 litres développant 621 chevaux. Valeur: 241450 $.

Porsche 911 Turbo S. Il l’a acheté en 2016, il atteint une vitesse de 0 à 100 km / h en moins de 3 secondes. Valeur: 210000 dollars.

Mercedes Benz GLE63 S AMG. C’est l’un des véhicules les plus normaux de votre collection. Valeur: 110000 dollars.

Horloges.

Ronaldo est connu pour son goût excentrique dans les montres et garçon a-t-il une collection intéressante. Ce sont quelques-unes de ses pièces les plus chères et les plus accrocheuses.

En bon collectionneur, Ronaldo possède plusieurs montres Rolex. C’est lui Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona en or jaune avec un cadran noir. 39 600 dollars.

Rolex GMT-Master II SARU en or jaune 18 carats, avec un cadran noir et une lunette en pierres précieuses. 120 000 dollars.

Rolex GMT Master Ice. La Rolex la plus chère avec le plus de diamants au monde. 500 000 dollars.

Hublot «Masterpiece» MP-09 Tourbillon Bi-Axis en or rose et diamants taille baguette pavés. 2,1 millions de dollars.

Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon, en or blanc serti d’un pavé de diamants taille baguette. Pièce unique, 1 450 000 $.

Franck Muller Tourbillon l’emporte sur Van Cleef & Arpels avec pavé de diamants et rubis baguette. 1 400 000 dollars.

Il a été vu porter cette montre lors des MTV Europe Music Awards en 2019.

Bvlgari Octo Tourbillon avec bracelet en cuir. 700 000 dollars.

Grande baguette Jacob & Co Five Time Zone, avec 761 diamants ornant le boîtier et le cadran (sans compter ceux qui ornent les cinq couronnes) et il s’agit d’une édition strictement limitée à seulement 6 pièces dans le monde. 1 170 000 dollars.

Breguet Double Tourbillon platine avec diamants. 800 000 dollars.

Planétarium Tri-Axial Girard-Perregaux. Pièce unique, 2 millions de dollars.

Avion privé.

Cristiano Ronaldo est une personne avec un agenda plein d’engagements partout dans le monde. Aujourd’hui, vous vous entraînez peut-être avec votre équipe, demain vous devrez peut-être filmer une publicité dans une autre ville ou un autre pays, et le lendemain, vous pourrez organiser un événement caritatif.

C’est pourquoi le Portugais possède son propre jet privé, un Gulfstream G200.

Le G200 est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 900 km / h.

Il offre une configuration d’assise généreuse et peut accueillir de huit à 10 passagers sur un vol.

Il l’a acheté en 2015 pour 25 millions de dollars.

J’ai déjà.

Cerise sur le gâteau, Cristiano Ronaldo a célébré son deuxième titre consécutif en Serie A avec la Juventus, en faisant des folies sur un luxueux yacht Azimut-Benetti de 7 millions de dollars.

Le yacht, nommé «Africa I», mesure 27 mètres de long et comprend six chambres, six salles de bains, deux espaces de vie, une grande cuisine-salle à manger contemporaine et un cinéma haute définition.

Il dispose d’un jacuzzi, d’une salle de sport entièrement équipée et d’une connexion Wi-Fi pour rester connecté.

Pour ceux qui aiment les sports nautiques, il y a deux jet-skis Seadoo RXP-X RS 300 Waverunner, un jet ski Seadoo 260 HP Waverunner, deux F5S Seabobs qui sont utilisés pour la plongée avec tuba, ainsi qu’un toboggan aquatique amusant.

En termes de performances, le luxueux navire navigue à une vitesse de croisière de 12 nœuds, une vitesse maximale de 23 nœuds et une autonomie de 3 915 miles nautiques, avec 65 000 litres de carburant dans ses réservoirs.