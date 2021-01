P

Les gens pourraient voir la vie recommencer à «beaucoup plus près de la normale» à la fin du printemps ou au début de l’été si le déploiement des coups de poing de Covid-19 se déroule comme prévu, a déclaré un ministre du Cabinet.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a expliqué comment, d’ici le printemps, le pays pourrait «commencer à tourner le virage» une fois qu’environ 15 millions de personnes des quatre principaux groupes prioritaires de vaccination se sont vu offrir le vaccin et qu’il les protège de la maladie.

Il a déclaré à Sky News: «Notre objectif est de vacciner toutes ces cohortes vulnérables, les plus de 70 ans, d’ici la mi-février.

«Si nous pouvons arriver à cette position, alors au printemps, nous pourrons commencer à tourner le coin parce que nous aurons vacciné toutes les personnes vulnérables les plus à risque.

Il a poursuivi: «Il y a de la lumière au bout du tunnel.

«Une fois que nous aurons vacciné toutes ces cohortes vulnérables et que nous commencerons à descendre dans les tranches d’âge, à la fin du printemps et au début de l’été, je pense vraiment qu’il sera possible de revenir à la vie beaucoup plus près de la normale.

«Ce ne sera pas tout à fait normal au début, mais nous pourrons sortir de l’isolement et recommencer à vivre comme nous l’avons fait autrefois.

Boris Johnson devrait subir une pression croissante de la part des députés conservateurs pour commencer à assouplir le verrouillage en mars vers un retour plus rapide à la normalité.

Les scientifiques, cependant, préviennent que le gouvernement risquerait une nouvelle vague Covid s’il assouplissait les restrictions trop rapidement.

Les niveaux d’infection étant toujours élevés dans de nombreuses régions, y compris la capitale, M. Eustice a appelé les gens à continuer de suivre les règles pour réduire les cas dans les semaines à venir.

«Nous avons besoin que chacun joue son rôle, respecte les restrictions que nous avons mises en place pour limiter la propagation de ce virus.

«Et, oui, cela signifie que nous devons intervenir, parfois de manière assez draconienne et imposer des sanctions, et nous ne nous excusons pas de le faire, car vous pouvez voir les impacts de la propagation de ce virus.»

Il a ajouté: «Le verrouillage prendra fin une fois que nous aurons fait de nouveaux progrès dans le déploiement des vaccins.

«Un peu moins de cinq millions de personnes ont été vaccinées, hier.»

Le Dr Mike Tildesley, membre du sous-groupe Sage du Groupe scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation (Spi-M), a déclaré que le gouvernement devrait publier progressivement les restrictions relatives aux coronavirus.

«Nous devons être extrêmement prudents avec l’élimination du verrouillage», a-t-il déclaré à Times Radio.

«Nous pourrions regarder en arrière en mai, juin et dire, vous savez que nous avons vraiment changé de place, tout le monde doit rester à la maison pour ‘allons tous au pub et mangeons pour aider’ – et nous avons eu cette résurgence sur le été.

«Je pense que cette fois, nous devons être extrêmement prudents. Le vaccin nous aidera éventuellement et, espérons-le, d’ici février, début mars, nous commencerons à voir des signes de cela, mais cela prendra énormément de temps avant que nous obtenions les niveaux d’immunité dans la population que nous allons pouvoir libérer complètement. des choses.

«Une publication progressive est vraiment ce dont nous avons besoin car si nous publions les choses trop rapidement, nous commencerons à voir une résurgence, nous commencerons à voir des cas grimper et nous devrons malheureusement introduire plus de restrictions.»

Il a suggéré que le gouvernement ne devrait pas sur-promettre, au lieu de cela, en disant: «par exemple, ‘nous nous attendons à ce que ces restrictions soient en place jusqu’à la fin du mois de mars, si nous parvenons à réduire rapidement les cas, nous lèverons ces restrictions plus tôt’.»

Il a ajouté qu’il y avait des signes que «le verrouillage fonctionne peut-être en termes de réduction du nombre R en dessous de 1.

«L’essentiel, en fait, c’est que nous ne voulons pas simplement prendre le nombre en dessous de 1, nous devons le ramener un peu en dessous de 1 car bien sûr, plus nous allons en dessous de 1, plus vite ces courbes vont descendre et plus tôt , j’espère que nous allons alléger les restrictions », a-t-il ajouté.