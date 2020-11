W

Lorsque je rattrape Luke Edward Hall par un après-midi humide d’octobre, il est occupé à être conduit dans la campagne du Gloucestershire, à faire des courses avec son Whippet de huit mois, Merlin, perché sur ses genoux.

Il devient vite évident que l’artiste s’est beaucoup investi: de la conception du nouvel hôtel très attendu Les Deux Gares à Paris, au lancement de plus de céramiques avec Richard Ginori et ses commandes ponctuelles habituelles à l’ajout de la touche finale au cottage qu’il partage avec son partenaire designer, Duncan Campbell. Leurs styles se heurtent-ils jamais, je demande? «Il obtient toutes mes références, qui peuvent parfois être assez obscures, et je comprends les siennes. Nous avons des différences, mon [style] est plus des années 70, Rococo, le sien est un peu plus épuré italien des années 30. C’est vraiment amusant parce qu’il y a beaucoup de push and pull.

Parallèlement à tout cela, le projet qui occupe une grande partie du temps de Hall est sa nouvelle collaboration avec la marque patrimoniale américaine Gant: le dernier d’une série de partenariats de haut niveau qui célèbrent l’évasion fantaisiste de type Call Me By Your Name qui a captivé l’imagination de le monde de l’art et chaque âme avec un compte Instagram.

Burberry, Lanvin, Habitat, The Rug Company et la Royal Academy se sont efforcés de saisir la mystique vibrante et onirique dont nous ne pouvons nous lasser. Chaque projet s’est avéré extrêmement passionnant, dit Hall, mais cette dernière incursion avec Gant l’est particulièrement. “ J’ai déjà apporté beaucoup de vêtements vintage Gant, ils ont une très belle histoire qui remonte aux années 40, quand ils faisaient partie de tout ce truc preppy. ”

Avant l’épidémie de coronavirus, Hall a été emmené en Suède où il a “ passé une journée dans leurs archives à parcourir tous leurs trucs incroyables ”, puis à “ réinventer ” des pièces clés et “ créer des vêtements complètement nouveaux inspirés de leur héritage, en utilisant ma couleur- palette et petits détails ludiques ». Le résultat, espère-t-il, est une collection intemporelle que nous achèterons et chérirons comme il chérit ses chemises Gant vintage. «Je pense que dans tous les domaines, pas seulement à la mode, nous allons devoir réfléchir davantage à l’achat de manière consciente et je pense que c’est vraiment bien», dit-il.

Le chemin du succès de Hall n’était pas aussi simple que d’être «découvert». Originaire de Basingstoke, il dit qu’il a toujours su qu’il «voulait faire quelque chose de créatif, mais qu’il n’était pas trop sûr de la voie à suivre». Désireux de le savoir, il a déménagé à Londres à l’âge de 18 ans pour étudier le cours de fondation d’art à Central Saint Martins, où il est ensuite resté dans les parages, s’inscrivant brièvement à un BA en communication de mode, puis s’engageant dans le prestigieux cours de mode masculine de l’école. Pendant ses études là-bas, il a sashay entre les petits boulots avec les stylistes et le stage chez JW Anderson, où il a rencontré Campbell. «Il déteste cette histoire! Mais nous nous sommes rencontrés parce que Duncan avait été choisi pour être mannequin. Nous nous sommes rencontrés à l’after party, avons en quelque sorte parlé sur Facebook pendant environ six mois, puis nous nous sommes réunis. Cela fait presque 12 ans maintenant.

Hall dit qu’il était toujours enthousiaste à l’idée de faire son propre “ truc ”, évacuant des œuvres créatives chaque fois qu’il en avait l’occasion. «C’est une seconde nature pour moi, j’ai toujours dessiné, peint et fait des choses depuis que je suis très petit», dit-il. Finalement, en 2015, son style incomparable – inspiré par la narration, les légendes et l’entre-deux-guerres où Cecil Beaton et le groupe Bloomsbury dirigeaient le perchoir – avait acquis suffisamment de force pour qu’il justifie son rêve de produire des œuvres à plein temps. «Tout de suite, je faisais un mélange de projets. Ma première commande majeure était d’environ 50 à 60 dessins pour un hôtel de Palm Springs appelé le Parker, conçu par Jonathan Adler.

Ces commissions ne se sont pas arrêtées. Covid-19 n’a certainement pas nui au volume de demandes que Hall reçoit, bien qu’il l’ait poussé à abandonner son studio londonien au profit de l’installation dans la campagne britannique. Comme beaucoup de Londoniens qui ont choisi de fuir la capitale, Campbell et lui apprécient d’avoir plus d’espace pour respirer. «Londres me manque et j’imagine que lorsque les choses reviendront à la normale, nous serons plus à Londres. Mais pour l’instant, c’est vraiment agréable de travailler ici », dit-il. En espérant qu’il puisse être tenté de revenir à temps plein un jour bientôt.