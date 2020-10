Netflix a annoncé mardi ses résultats du troisième trimestre, révélant que The Old Guard était son film le plus populaire de l’été. Selon un rapport de Variety, le film d’action fantastique mettant en vedette Charlize Theron a été vu par environ 78 millions de foyers abonnés. Cela fait de The Old Guard le dernier Netflix Original à atteindre le statut de blockbuster.

The Old Guard est sorti sur Netflix le 10 juillet et est devenu le succès silencieux de l’été. Il est basé sur une bande dessinée du même nom et était unique en ce que l’écrivain Greg Rucka a écrit les scripts pour le livre et l’adaptation. Il met en vedette Theron, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari et Luca Marinelli en tant qu’équipe de guerriers immortels qui ont combattu dans des guerres à travers les siècles, remontant aussi loin que les croisades. Les autres stars incluent KiKi Layne, Harry Melling, Van Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor.

Le film a obtenu un solide score de 81% sur Rotten Tomatoes, avec une note inférieure de 70% parmi le public. En ce qui concerne son impact sur les résultats de Netflix, seule la société de streaming elle-même dispose de toutes les données et choisit ce qu’il faut publier et ce qu’il ne faut pas divulguer au public.

Netflix considère qu’un abonné a «regardé» une émission ou un film s’il a joué pendant au moins deux minutes, et il note qu’il peut toujours y avoir plus d’une personne devant l’écran. La société effectue également des calculs internes pour mesurer le temps moyen qu’un client a passé à regarder la production, déterminant ainsi sa popularité. Il a rapporté que The Old Guard était un succès global.

Netflix a également rapporté d’autres grands succès cet été, notamment Project Power avec Jamie Foxx, qui a attiré 75 millions de téléspectateurs, et The Kissing Booth 2 avec 66 millions de téléspectateurs. Il compte toutes ces mesures dans les 28 premiers jours suivant la sortie d’une production et prédit qu’Enola Holmes comptera au moins 76 millions de téléspectateurs à domicile d’ici la fin de son premier mois en ligne.

Quant à The Old Guard, ce succès pourrait suffire à engendrer une suite. Le roman graphique lui-même avait une suite intitulée The Old Guard: Force Multiplied, publiée en 2019. Au générique à la fin du film, Rucka a déclaré: “En cas de suite, brisez du verre. C’est très simple. Vous en voulez un autre? Voici une façon d’y entrer. “

The Old Guard est classé R, et il est en streaming maintenant sur Netflix.