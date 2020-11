La belle villa française qui appartenait autrefois à Sean Connery est à vendre pour 34 millions de dollars.

Construit dans les années 1920, il bénéficie d’une vue spectaculaire sur la mer au Cap de Nice, dans le sud de la France, à seulement 30 minutes de Monaco et de Cannes.

Connery a vécu ici avec sa femme pendant douze ans avant de déménager aux Bahamas, où il est décédé le 31 octobre.

La villa a six étages, avec plus de 1000 m² habitables et est entourée d’un demi-hectare de terrain paysager.

Bien que les gens puissent l’appeler James Bond Villa, son vrai nom est Le Roc Fleuri, qui se traduit par «The Florida Rock».

Il dispose de huit chambres donnant sur la mer Méditerranée, la suite principale s’étendant sur tout le dernier étage.

De plus, la chambre principale dispose de deux salles de bain indépendantes et d’un grand dressing.

En outre, il y a deux villas d’hôtes isolées et indépendantes avec leurs propres chambres et salons.

Certaines de ses caractéristiques les plus intéressantes sont: une cave à vin, une salle de sport, un bureau, un hammam, une piscine intérieure et ouverte et un studio d’art, où son épouse, l’artiste française marocaine Micheline Roquebrune, a réalisé ses œuvres.

Les jardins magnifiques et abondants en cascade sur la falaise, avec une grande variété de plantes, d’arbustes et de palmiers.

La propriété offre un environnement très privé et bien protégé.

L’acteur écossais a acheté la villa lors de leur mariage en 1975.

Le couple y vécut jusqu’à la fin des années 1980, partageant leur temps entre une villa à Marbella, en Espagne, et une maison en Irlande.

Son prix de 34 millions de dollars, peut sembler très élevé, mais il pourrait devenir un bon investissement et prendre de la valeur pour avoir appartenu à l’un des acteurs les plus emblématiques de ces derniers temps.