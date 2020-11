La ville natale d’Alex Trebek, dans le Grand Sudbury, en Ontario, a de grands projets pour honorer le bien-aimé Jeopardy! hôte après sa mort dimanche à l’âge de 80 ans suite à une bataille contre un cancer du pancréas de stade 4. La ville canadienne où Trebek est né et a grandi a battu des drapeaux en berne à l’extérieur de l’hôtel de ville et a créé un livre de condoléances virtuel en son honneur, mais TMZ a rapporté mardi qu’il y avait des plans pour un mémorial plus grand en préparation.

Brian Bigger, maire du Grand Sudbury, a déclaré à TMZ que bien que le conseil municipal n’ait encore rien discuté, il y a eu des appels sur les médias sociaux pour une sorte d’oeuvre d’art publique, comme une murale ou une statue, ou un moyen de relier le nouvelle bibliothèque publique à l’héritage de Trebek. Avec l’implication de Trebek dans l’éducation, Bigger a déclaré qu’il serait logique d’impliquer sa famille dans la bibliothèque, mais les idées seront examinées plus avant lors de la prochaine réunion du conseil. Bigger souhaite également obtenir la contribution de l’animateur du jeu télévisé, mais a déclaré qu’il leur avait laissé de l’espace pour faire leur deuil avant de tendre la main. Trebek a déjà reçu une clé de la ville d’Ottawa en 2016 et a reçu l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays, en 2017.

Après avoir annoncé son diagnostic de cancer pour la première fois en mars 2019, Trebek a été ouvert à propos de son traitement et de son parcours émotionnel dans son nouveau mémoire, The Answer Is … Reflections On My Life. “Quand la mort arrive, cela arrive. Pourquoi devrais-je en avoir peur?” il a écrit dans le livre, ajoutant qu’il voulait simplement qu’on se souvienne de lui comme d’un “mari et père bon et aimant, et aussi comme un homme décent qui faisait de son mieux pour aider les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes”.

Péril! Le producteur Mike Richards a déclaré AUJOURD’HUI lundi que Trebek a passé son dernier jour sur terre exactement comme il le souhaitait – «assis sur sa balançoire à côté de sa femme, Jean, et en quelque sorte à regarder l’horizon». Richards a ajouté que son ancien collègue “avait une balançoire dans son jardin qu’il aimait” et qu’il pouvait en profiter, car il était cohérent et ne souffrait pas jusqu’à la fin. “Le fait qu’il ait eu une belle journée finale nous fait nous sentir beaucoup mieux dans la famille Jeopardy!”, A-t-il poursuivi.

Dans ses mémoires, Trebek a décrit son dernier jour parfait comme cela. “Ici, je veux profiter de ce qui pourrait être le dernier de mes jours, et, quoi, je suis censé rester à la maison et m’asseoir sur une chaise et regarder dans le vide? En fait, ça ne semble pas trop mal,” il a écrit. “Ouais, je serai parfaitement content si c’est ainsi que mon histoire se termine: assis sur la balançoire avec la femme que j’aime, mon âme sœur et nos deux merveilleux enfants à proximité.”