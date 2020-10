Le meurtre par la police d’un homme noir de 27 ans brandissant un couteau dans l’ouest de Philadelphie a déclenché de graves troubles dans la ville … et a dégénéré en une violence et un chaos extrêmes.

Au moins 30 policiers de Philly ont été blessés pendant la nuit et 33 personnes ont été arrêtées pour émeutes, vandalisme et pillages. Une sergent de 56 ans a subi une fracture à la jambe et d’autres blessures lorsqu’elle a été heurtée par une camionnette.

Lire le contenu vidéo

Newsflare

Philadelphia PD dit qu’elle est hospitalisée dans un état stable et que les 29 autres agents ont subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger après avoir été frappés par des briques ou des pierres lancées sur eux. Les flics disent que plusieurs entreprises ont été pillées et endommagées et que 5 véhicules de police – ainsi qu’un véhicule d’incendie – ont été vandalisés.

Les manifestants se sont d’abord affrontés avec des flics à l’extérieur d’un commissariat de police alors que les tensions montaient à la suite de la fusillade mortelle de Walter Wallace. Vers 14 h 45 lundi, les flics ont répondu à l’appel d’un homme avec une arme.

Les agents ont découvert que Wallace brandissait un couteau et agissait de manière erratique, selon le chef de la police de Philadelphie Eric Gripp. Des images de l’incident montrent Wallace marchant autour d’une voiture garée alors que les agents reculent avec leurs armes pointées sur lui.

Lire le contenu vidéo

@ GrantB911 / Twitter

Wallace sembla se diriger vers eux et ils ouvrirent le feu, l’abattant instantanément. Il a été emmené à l’hôpital et déclaré mort.

Gripp dit que les officiers ont ordonné à Wallace de laisser tomber son arme plusieurs fois en vain … ce que vous pouvez entendre sur la vidéo. Un témoin, Maurice Holoway, dit que plusieurs personnes lui criaient de laisser tomber le couteau, mais Holoway a déclaré aux journalistes qu’il pensait également que les flics auraient pu lui tirer une balle dans la jambe au lieu de tirer pour tuer.

Le père de Wallace, Walter Wallace Sr., dit que son fils a été abattu au moins 10 fois. Il a déclaré aux journalistes que son fils avait des problèmes de santé mentale et qu’il prenait des médicaments, et s’est demandé pourquoi il avait dû être abattu au lieu que la police ait recours à une force non létale.

Le maire et le commissaire de police disent qu’une enquête permettra de régler ce qui s’est passé.