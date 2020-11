C

des coups de fouet ont éclaté avec des contre-manifestants après la descente de milliers de partisans du président américain Donald Trump à Washington DC.

Les manifestants porteurs de drapeaux ont été rejoints par des membres de groupes d’extrême droite, dont les Proud Boys, certains portant des casques et des gilets pare-balles.

Les cris «arrêtez le vol» et «comptez chaque vote» se sont poursuivis malgré l’absence de preuves de fraude électorale ou d’autres problèmes susceptibles d’inverser le résultat.

Après que les premiers rapports de violence ont émergé, le président a accusé «Antifa scum» d’avoir attisé les troubles et a appelé la police de DC à «faire votre travail».

Mais les reporters du Washington Post et de Sky News sur le terrain estiment qu’il y aura probablement quelques milliers de personnes.

Au cours de la journée, le cortège de M. Trump avait dépassé les partisans et avait fait un signe de tête d’approbation avant de se diriger vers son club de golf de Virginie.

C’est à la tombée de la nuit que les manifestations relativement pacifiques à Washington sont passées de tendues à violentes.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des bagarres, des projectiles et des clubs alors que les partisans de Trump se heurtaient à ceux qui exigeaient de prendre leurs banderoles et de partir.

(REUTERS)

Les tensions se sont prolongées jusqu’à dimanche matin. Diverses accusations, notamment d’agression et de possession d’armes, ont été déposées contre les personnes arrêtées, ont indiqué des responsables.

Il y a eu un coup de couteau, 20 arrestations et deux policiers blessés, plusieurs armes à feu ont été retrouvées.

Les gens scandaient «USA, USA» et «encore quatre ans», et beaucoup portaient des drapeaux et des pancartes américains pour montrer leur mécontentement face au décompte des voix et insister sur le fait que, comme M. Trump l’a affirmé sans fondement, la fraude était la raison.

«Je veux juste garder le moral et lui faire savoir que nous le soutenons», a déclaré un loyaliste, Anthony Whittaker de Winchester, en Virginie.

Il était à l’extérieur de la Cour suprême, où quelques milliers de personnes se sont rassemblées après une marche le long de Pennsylvania Avenue depuis Freedom Plaza, près de la Maison Blanche.

Une large coalition de hauts responsables du gouvernement et de l’industrie a déclaré que le vote du 3 novembre et le décompte suivant se sont déroulés sans heurts, sans plus que le petit hoquet habituel – «le plus sûr de l’histoire américaine», ont-ils déclaré, rejetant les efforts de Trump pour saper l’intégrité. du concours.

en relation

Plusieurs autres villes américaines ont vu des rassemblements de partisans de M. Trump refusant d’accepter la victoire du démocrate Joe Biden.

À Delray Beach, en Floride, plusieurs centaines de personnes ont défilé, certaines portant des pancartes «compter chaque vote» et «nous ne pouvons pas vivre sous un gouvernement marxiste».

À Lansing, dans le Michigan, des manifestants se sont rassemblés au Capitole pour entendre des orateurs jeter le doute sur les résultats qui ont montré que Biden remportait l’État par plus de 140000 voix.

La police de Phoenix a estimé que 1500 personnes se sont rassemblées devant le Capitole de l’Arizona pour protester contre la victoire étroite de Biden dans l’État. Les manifestants à Salem, Oregon, se sont réunis au Capitole.