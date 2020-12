Mais il est encore impossible de prédire où nous en serons dans 12 mois.

C’est la marque de l’ère Abramoivich. Ne pas remporter les plus gros prix est tout simplement un échec à ses yeux. Et malgré toute son affection pour son ancien milieu de terrain légendaire, Lampard sera finalement jugé selon les mêmes critères que ceux qui sont tombés avant lui.

C’est pourquoi il est vital qu’il tire le meilleur parti des six signatures majeures sanctionnées par Abramovich avant sa deuxième saison à la tête. Et à l’approche de la fin de l’année, il reste à voir si Lampard peut transformer une équipe merveilleusement talentueuse en une équipe de gagnants.

La deuxième moitié de la saison est remplie de promesses pour le manager de Chelsea – mais décembre a été un rappel opportun de l’incertitude entourant Stamford Bridge.

Le mois n’est même pas encore terminé, mais il s’est avéré un microcosme de Chelsea sous lui ce trimestre.

L’optimisme inspiré par la victoire 3-1 contre Leeds au début du mois – à la suite d’une victoire 4-0 à Séville en Ligue des champions et joué devant les fans pour la première fois depuis mars – était un motif de conviction sincère qu’un défi de titre était sur les cartes.

Pourtant, des défaites consécutives contre Everton et les Wolves les laissent six points derrière les leaders et champions de Liverpool et en dehors des quatre premiers le jour de Noël.

Comme les choses peuvent vite changer.

Le défi pour Lampard allait toujours être de savoir à quelle vitesse il pouvait modeler son côté bien changé.

Il l’a fait admirablement jusqu’à présent, mais les lignes de faille deviennent de plus en plus visibles.

Il y a une dépendance excessive à l’égard de Hakim Ziyech pour la créativité – il sera donc essentiel de le garder en forme pour suivre le rythme de Liverpool.

Les problèmes de paralysie persistants de Christian Pulisic sont également préoccupants car la perspective de l’Américain et du Marocain de chaque côté est celle qui terrifiera les défenses.

Ils ont besoin de quelqu’un pour terminer leur bon travail, c’est là qu’intervient Timo Werner.

L’Allemand a débuté de manière impressionnante, mais les buts se sont taris et il ressemble à un joueur à court de confiance.

Le fait qu’il ait été déplacé d’aile en aile et qu’il ait rarement joué au milieu ne l’a pas aidé car Lampard a dû jongler avec son équipe pour faire face aux blessures. Encore une fois, c’est pourquoi la forme physique de Ziyech et Pulisic est si importante.

En tant que trio, ils ont le potentiel de rivaliser avec n’importe quel front trois en Europe, Lampard construisant une ligne avant remplie de rythme à la manière de l’attaque de Liverpool de Mo Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino qui s’est avérée si dévastatrice ces dernières années.

Si ces trois-là étaient régulièrement diffusés au cours de la nouvelle année, Chelsea pourrait ressembler à du vrai titre et même plus.

D’autant plus si Kai Havertz peut imiter la forme qu’il a montrée en Allemagne qui en faisait l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe avant que Chelsea ne paie 71 millions de livres sterling pour le retirer du Bayer Leverkusen.

Il a regardé l’ombre de ce joueur – et bien que Lampard ait fermement défendu ses performances jusqu’à présent, il ne fait pas grand-chose pour justifier ce prix jusqu’à présent.

Ceux-ci restent les premiers jours et il est beaucoup trop tôt pour juger Havertz ou l’un des nouveaux ajouts – mais après avoir dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour reconstruire son équipe, Lampard a besoin de toutes les signatures pour payer rapidement.

