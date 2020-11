M

Plus de 2,5 millions de personnes à risque en Angleterre se verront offrir un approvisionnement gratuit en vitamine D par le gouvernement, ont indiqué des responsables.

Les maisons de retraite en Angleterre recevront automatiquement les approvisionnements du supplément pour les résidents dans les plans annoncés samedi.

Les personnes figurant sur la liste cliniquement extrêmement vulnérables se verront offrir la possibilité d’opter pour un approvisionnement à domicile.

Les livraisons gratuites commenceront en janvier, fournissant quatre mois de vitamine D à 2,7 millions de personnes.

Public Health England (PHE) conseille à chacun de prendre 10 microgrammes de vitamine D par jour entre octobre et début mars, en particulier les personnes âgées, les personnes qui ne sortent pas et celles qui ont la peau foncée.

La vitamine D est souvent appelée la vitamine du soleil car, entre fin mars et fin septembre, la plupart des gens devraient pouvoir obtenir toute la vitamine D dont ils ont besoin grâce au soleil.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: “En raison des sacrifices incroyables consentis par le peuple britannique pour contrôler le virus, beaucoup d’entre nous ont passé plus de temps à l’intérieur cette année et pourraient manquer de vitamine D.

«Le gouvernement prend des mesures pour s’assurer que les personnes vulnérables peuvent accéder à un approvisionnement gratuit pour leur faire durer les mois d’hiver les plus sombres.

“Cela soutiendra leur santé générale, gardera leurs os et leurs muscles en bonne santé et réduira de manière cruciale la pression sur notre NHS.”

Des recherches sont en cours sur le lien entre la vitamine D et la protection contre Covid-19, y compris un projet à l’Université Queen Mary visant à déterminer si la correction des carences en vitamine D des personnes pendant l’hiver peut réduire le risque et / ou la gravité de Covid-19 et d’autres infections respiratoires aiguës.

M. Hancock a demandé à PHE et à l’Institut national pour l’excellence de la santé et des soins (Nice) de réexaminer les preuves existantes sur le lien entre la vitamine D et le Covid-19 “pour nous assurer d’explorer toutes les opportunités potentielles de vaincre ce virus”.