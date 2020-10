Mike “Doc” Emrick, un homme qui a appelé certains des plus grands matchs de hockey de l’histoire, appelle cela une carrière. La voix de la LNH prend sa retraite à l’âge de 74 ans. Lui et NBC Sports ont confirmé la nouvelle avec une annonce partagée.

“J’espère que je pourrai bien gérer ma retraite”, a déclaré Emrick dimanche soir, selon le New York Post, “d’autant plus que je ne l’ai jamais fait auparavant. Mais j’ai été extrêmement chanceux pendant 50 ans. Et NBC l’a été. bien pour moi, surtout depuis la pandémie, quand j’ai été autorisé à travailler à domicile dans un studio créé par NBC. Maintenant, dans mes années dorées, cela semblait juste être le moment qui était juste. De plus, j’ai maintenant accumulé assez souvent -flyer miles – pour ne pas aller nulle part. “

Après plus de 3 750 matchs de hockey professionnel et olympique, 100 verbes différents utilisés pour décrire une passe ou un tir, et 22 finales de la coupe Stanley, le légendaire Mike “Doc” Emrick a annoncé sa retraite de la diffusion. Des fans de hockey du monde entier, nous disons #ThankYouDoc! pic.twitter.com/Pt27Dp63TW – #ThankYouDoc (@NHLonNBCSports) 19 octobre 2020

Emrick a commencé sa carrière dans la radiodiffusion dans les années 1970. Il a commencé par des matchs de ligue mineure et collégiaux avant de faire le saut vers le sport professionnel. Emrick a eu sa chance avec les Devils du New Jersey en 1982 et est devenu la voix la plus célèbre du hockey professionnel.

Emrick a disputé 22 finales de la Coupe Stanley au cours de sa carrière, ainsi que 19 matchs de la Classique hivernale et de la série Stade, 14 matchs des étoiles de la LNH et six Jeux olympiques. Il est également membre de sept Hall of Fames différents. La liste comprend le Temple de la renommée du hockey américain, auquel il est entré en 2011 tout en devenant le premier membre des médias à mériter cet honneur. Emrick a remporté un record de sept Sports Emmy Awards consécutifs pour le jeu par jeu.

Comme il l’a expliqué dans un communiqué, Emrick a couvert la LNH pour la première fois «il y a 50 ans cet automne» à l’ancienne Civic Arena de Pittsburgh. Ce moment de l’histoire a lancé une carrière dans laquelle il a vécu des moments mémorables. La liste comprend les témoins de la plus grande foule de tous les temps, 105 000 personnes au Michigan Stadium, pour la Classique d’hiver 2014 mettant en vedette les Maple Leafs de Toronto et les Red Wings de Detroit.

“Les choses changent en 50 ans, mais une grande partie de ce que j’aime est inchangée d’hier à aujourd’hui et dans les années à venir”, a déclaré Emrick. «J’ai encore des frissons en voyant la Coupe Stanley. J’aime particulièrement quand le klaxon retentit, et qu’une équipe a gagné et une autre non, toute hostilité peut se dissoudre dans le grand étalage intemporel de l’esprit sportif – la ligne de poignée de main. Je vous laisse avec sincères remerciements.”

«Mike ‘Doc’ Emrick est un trésor national», a déclaré Sam Flood, producteur exécutif et président, Production, NBC et NBCSN. «En termes simples, il est l’un des meilleurs écouteurs de l’histoire de la radiodiffusion sportive à avoir jamais porté. Pendant qu’il se retire du jeu par jeu, Emrick restera membre de la famille NBC Sports. Il le fera «en écrivant et en racontant occasionnellement des essais vidéo pour sa couverture de la LNH à l’avenir».