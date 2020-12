En 2012, après plus de quatre décennies à façonner son univers original appelé Star Wars, George Lucas a pris la décision difficile de vendre la franchise à Disney, ce que les fans n’ont pas vu favorablement. À cette époque, le cinéaste avait terminé deux des trois trilogies qui composent la saga Skywalker, quand il a soudainement décidé de tout laisser entre les mains du studio Mickey Mouse. Et c’est la raison vraie et émotionnelle.

Bien que depuis la première de The Mandalorian LucasFilm ait réussi à renouer avec les fans de Star Wars, la suite de la trilogie produite par Disney a déplu à un large secteur du fandom. Cela a été interprété par de nombreux détracteurs comme une tentative du studio d’approuver une histoire et une mythologie qui ne lui appartenaient pas, laissant la franchise entre les mains de JJ Abrams et Ryan Johnson.

Dans une récente interview, Lucas a expliqué à la fois les vraies raisons qui l’ont conduit à vendre Star Wars et le fait qu’il s’attendait à avoir beaucoup plus à dire dans les dernières bandes.

Comme l’explique le cinéaste dans une interview avec Paul Duncan pour le livre The Star Wars Archives (1995-2005), collecté par le programme Star Wars is The Dumb, il travaillait déjà en 2010 sur la suite de la trilogie. Cependant, sa fille était également sur le point de naître, et il a décidé que le temps qu’il lui aurait fallu pour réaliser les trois films, plus d’une décennie, il a préféré investir dans sa famille.

«À cette époque, j’allais avoir une fille avec ma femme. Il faut 10 ans pour faire une trilogie. Les épisodes I à III ont duré de 1995 à 2005, et en 2012, il avait 69 ans. Alors la question était: est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que je veux recommencer? », Ajoute-t-il.