Le WWE ThunderDome quittera l’Amway Center à Orlando, en Floride, le mois prochain. Selon le journaliste d’Orlando Jon Alba, le contrat de la WWE avec l’Amway Center court jusqu’au 24 novembre. Cela signifie que le dernier spectacle sur place sera Monday Night Raw le 23 novembre. Le prochain pay-per-view de la WWE, Survivor Series, devrait aura lieu le 22 novembre.

“Le contrat lui-même n’a pas changé entre #WWE et Amway Center”, a écrit Alba. “Avec la NBA qui cherche à commencer sa saison en décembre, et les Orlando Solar Bears de la ECHL débutant également le jeu le 11 décembre environ, cela semble être la fin de la course de ThunderDome à Orlando.” WrestleVotes rapporte que la WWE est à la recherche d’un nouvel emplacement pour le ThunderDome et quittera l’Amway Center avant le 1er décembre. La société cherchait des arènes en Caroline du Nord, au Texas et dans l’Illinois.

“Une arène plus récente est préférable car le poids du ThunderDome ne fonctionnera pas avec les bâtiments plus anciens”, a déclaré WrestleVotes. “De plus, un centre de voyage majeur est nécessaire, car les talents vont et viennent chaque semaine. Ce n’est pas la combinaison la plus facile de choses à trouver.” Une autre chose à propos du nouvel emplacement ThunderDome est que la WWE devra trouver un endroit où aucune équipe ne joue. Et comme Wrestling Inc. l’a rapporté, une grande ville carrefour de voyages est nécessaire pour que les talents et l’équipage puissent facilement accéder aux vols chaque semaine. Le ThunderDome du Amway Center a fait ses débuts en août après que la WWE ait présenté ses spectacles au Performance Center pendant six mois en raison de la pandémie COVID-19. Le ThunderDome présente des fans virtuels et la même atmosphère WWE vue dans une arène normale avec une foule bondée.

«Alors que la WWE prend sa résidence au Amway Center de classe mondiale, nous avons repensé notre expérience d’événements en direct pour l’environnement d’aujourd’hui», a déclaré Brian Flinn, directeur du marketing et des communications de la WWE dans un communiqué de presse à l’époque. “En partenariat avec The Famous Group, nous ramènerons virtuellement nos fans dans le spectacle et recréerons l’atmosphère interactive dans l’arène qui a été un incontournable des événements de la WWE pendant des décennies.” En fin de compte, l’espoir est d’avoir des fans en direct très bientôt, mais en raison des circonstances qui prévalent encore dans tout le pays, la WWE devra probablement attendre l’année prochaine pour accueillir de nouveau les fans aux spectacles en direct.