Les fans de la WWE pourraient voir le retour de John Cena et The Undertaker lors du plus grand événement de 2021. Selon Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio, la WWE ferait des plans pour WrestleMania 37 et cherche à impliquer John Cena et The Undertaker dans l’émission. À l’origine, WrestleMania 37 devait avoir lieu au SoFi Stadium de Los Angeles. Il aurait été transféré au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

“Vous savez, lors de la saison de WrestleMania, ils vont parler à John Cena et ils vont parler à Undertaker”, a déclaré Meltzer comme rapporté par ComicBook.com. “Je veux dire que c’est comme ça, peu importe ce qu’ils disent maintenant. Souvent, ces gars-là reviennent.” Les deux gars ont participé à WrestleMania 36, ​​qui a eu lieu au Performance Center d’Orlando. Cependant, Cena et The Undertaker ont participé à des matchs cinématographiques qui se sont déroulés en dehors du centre de performance. Cena a affronté Bray Wyatt dans un Firefly Fun House Match. Le tournage du match a eu lieu au siège de la WWE à Stamford, Connecticut. Cena n’a pas été vu à la WWE TV depuis le match qui a été diffusé en avril, mais cela ne signifie pas que l’ancien champion de la WWE en a fini avec la société en termes de compétition.

«Il (la génération) a besoin de ce que je ne suis pas sûr de pouvoir produire, et c’est juste un état de la situation actuelle», a déclaré Cena sur le podcast After the Bell. Ce qui est bizarre parce que ça se corrige toujours. Où à un jour et à un âge où il a besoin d’un chanteur ou d’une femme, et c’est ce qui sera en mesure de définir ce qu’est l’époque, car il reprend les traits de personnalité de sa star. “

The Undertaker, qui a annoncé sa retraite plus tôt cette année, a affronté AJ Styles dans un match de Boneyard à WrestleMania 36. Le match a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques, et The Undertaker a déclaré qu’il en avait fini avec la lutte après la fin du match.

“Je crois que je suis à un endroit maintenant post-Boneyard, c’est comme si je ne faisais qu’une bataille infernale contre l’un des meilleurs du secteur”, a-t-il déclaré dans sa série documentaire The Last Ride. “Ici, vous montez sur votre moto et vous décollez. Il y avait beaucoup de réflexion et beaucoup d’émotion qui me passaient par la tête. L’un de ceux-là, êtes-vous assez heureux avec ça? C’était juste un moment fort, et vous Si jamais il y avait une carrière parfaite dans une carrière, c’est bien là. Si Vince était dans le pétrin, est-ce que je reviendrais? Je suppose que le temps ne le dira que là. “