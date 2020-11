Zelina Vega n’est plus une superstar de la WWE. Dans un geste surprenant, la société a libéré Vega de son contrat. Cela bouge peu de temps après qu’elle a été repêchée à Friday Night SmackDown dans le repêchage de la WWE.

WWE.com a écrit dans un communiqué: “La WWE s’est mise d’accord sur la sortie de Zelina Vega. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs.” Vega, de son vrai nom Thea Budgen, était l’un des incontournables de la liste de Monday Night Raw avant de passer au Friday Night SmackDown. Pendant son passage à Raw cette année, elle a dirigé Andrade et Angel Garza avant de devenir une compétitrice en simple. En septembre, Vega affronta Asuka deux fois pour le championnat féminin de Raw. Elle a perdu les deux matchs et a ensuite été repêchée à SmackDown. Son dernier match a eu lieu le 6 novembre, qui était un match à triple menace contre Ruby Riott et Natalya. Une fois que la WWE a fait l’annonce, Vega a envoyé un message à ses fans.

Je tiens à vous remercier tous beaucoup pour les 3-4 dernières années @WWEUniverse, c’était incroyable. Je n’aurais jamais pu dire «c’est pour toi papa» si certaines personnes ne croyaient pas en moi. Je vous aime tous et je n’aurais pas pu le faire sans votre soutien 🙏🏽 pic.twitter.com/R4fI9r64Vm – 𝓩𝖊𝖑𝖎𝖓𝖆 𝓥𝖊𝖌𝖆 (@Zelina_VegaWWE) 14 novembre 2020

La WWE a informé PopCulture.com que Vega avait été licenciée pour rupture de contrat. Vendredi soir, Vega est allée sur sa chaîne Twitch et a remercié ses fans pour leur soutien. Elle a commencé à être émue quand elle a vu le nombre de fans sur son stream Twitch.

Zelina Vega est maintenant presque en train de pleurer parce que sa chaîne Twitch est inondée de soutien pour sa première diffusion en direct après sa sortie à la WWE. Des trucs incroyables. pic.twitter.com/tdCeM0Wp1I – GIFSkull – L’original – ANTI-DMCA – DÉVERROUILLÉ. (@GIFSkull) 14 novembre 2020

Vega a signé avec la WWE en 2017 et est apparu pour la première fois en tant que manager d’Andrade dans NXT. Les deux ont été intégrés à la liste principale en 2018 et ont passé du temps à Raw et à SmackDown. Avant la WWE, Vega a participé à l’Impact Wrestling et au circuit indépendant. Elle est mariée à la superstar de la WWE Aleister Black, qui participe actuellement à la marque SmackDown.