La WWE va de l’avant pour que ses lutteurs éliminent les relations avec des tiers. Selon Wrestling Inc., le président de la WWE, Vince McMahon, a envoyé un e-mail aux talents cette semaine pour leur rappeler qu’ils ont jusqu’à vendredi pour rompre toute relation commerciale non autorisée avec des tiers tels que Cameo ou Twitch. Cependant, Wrestling Inc. a appris que les lutteurs ont été informés cette semaine que la société reprendrait leurs comptes Twitch dans quatre semaines. Cela signifie que la WWE sera propriétaire de ces comptes, mais les talents recevront un pourcentage des revenus, qui compte dans leurs garanties à la baisse.

En septembre, McMahon a annoncé que les talents ne pouvaient plus s’engager avec des tiers. Il a ensuite été précisé que les talents peuvent conserver leurs comptes Twitch et YouTube sous leur vrai nom, cependant, la WWE devrait connaître les comptes. Cette décision n’aurait pas bien plu aux talents de la WWE. Selon Tom Colohue de Sportskeeda, les Superstars ont réagi négativement à la nouvelle. Colohue a utilisé le mot «hostile» pour décrire la situation et certains talents préfèrent simplement refuser de se conformer.

Cela n’a pas non plus plu à l’ancien candidat démocrate à la présidence Andrew Yang, qui a ouvertement critiqué cette décision lorsqu’elle a été annoncée le mois dernier. “Une grande partie de cela est que les lutteurs ont peur de parler, et j’ai eu des lutteurs d’hier et d’aujourd’hui qui m’ont contacté et ont dit que Vince s’en tirait avec l’exploitation des lutteurs en les appelant des entrepreneurs indépendants tout en contrôlant leurs activités pendant des années et ans », a déclaré Yang. “C’est en grande partie juste qu’ils sont un quasi-monopole, et les lutteurs craignent que s’ils essaient de se syndiquer ou de s’organiser d’une manière que Vince n’aime pas, cela ne fonctionnera plus jamais.”

L’ancienne superstar de la WWE, Paige, travaille toujours pour la société et est suivie par Twitch. Dès que McMahon a informé son talent du déménagement, Paige a modifié son compte Twitch car elle passe par “SarayaOfficial” car son vrai nom est Sarya-Jade Bevis. Le mois dernier, McMahon a expliqué pourquoi les talents ne peuvent plus être associés à des tiers.

“Certains d’entre vous sont engagés avec des tiers extérieurs en utilisant votre nom et votre ressemblance de manière préjudiciable à notre entreprise”, a écrit McMahon le mois dernier. “Il est impératif que ces activités prennent fin dans les 30 prochains jours (d’ici le vendredi 2 octobre). Les violations continues entraîneront des amendes, une suspension ou une résiliation à la discrétion de la WWE.”