Microsoft déploie cette semaine une nouvelle mise à jour de la Xbox Game Bar sur Windows 10 et vous permet désormais de suivre les applications qui utilisent de précieuses ressources RAM, CPU, GPU et disque. Bien qu’il existe un certain nombre de superpositions et d’applications qui peuvent déjà le faire sur les PC, la Xbox Game Bar de Microsoft est intégrée à Windows 10, et elle est donc assez flexible et légère.

Le nouveau widget de ressources garde une trace des principales tâches et de leurs impacts associés, en les notant comme étant faible, moyen ou élevé. Vous pouvez les surveiller en épinglant le widget sur votre bureau ou même fermer les applications sans jamais sortir ou quitter un jeu.

Le widget de ressources Xbox Game Bar.

Ce widget de ressources est différent de celui des performances, ce qui vous permet de garder un œil sur l’utilisation globale du système. Microsoft a également ajouté la possibilité de surveiller l’utilisation du GPU et l’utilisation de la mémoire du GPU dans le widget de performances.

Enfin, si vous vous demandez si votre PC est prêt pour DirectX 12 Ultimate, il existe une nouvelle section dans les paramètres de la Xbox Game Bar qui vous donnera une réponse simple. DirectX12 Ultimate promet d’unifier la technologie graphique pour les jeux sur PC et la Xbox Series X, avec la prise en charge du lancer de rayons, de l’ombrage à taux variable, des shaders de maillage et des commentaires d’échantillonneur.

La Xbox Game Bar mise à jour est disponible dès maintenant, et si vous ne voyez pas encore ces widgets, recherchez des mises à jour dans l’application Microsoft Store.