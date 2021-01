UNE

rteta fait face à un mal de tête arrière gauche

Si Kieran Tierney rate le match de lundi avec Newcastle, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, aura passé son week-end à trouver des moyens de résoudre une crise de l’arrière gauche. Ainsley Maitland-Niles a rempli jeudi mais n’a pas réussi – et d’autres solutions devraient être explorées. Bukayo Saka est sûrement le meilleur pari, mais déplacer l’international anglais à l’arrière signifierait affamer Arsenal de son meilleur joueur offensif cette saison. Cela semblerait étrange sur le papier, mais étant donné que Tierney a créé plus de chances que quiconque pour les Gunners cette année, il ne faut pas sous-estimer l’importance des arrières latéraux d’Arteta dans la façon dont il veut que son équipe joue. Simon Collings

Mourinho doit tirer sa frange

Le manque chronique de buts de Tottenham en dehors de Harry Kane et Heung-min Son a accru la pression sur Jose Mourinho pour que ses joueurs marginaux licencient. Le point de vue de Mourinho sur Lucas Moura, Gareth Bale, Erik Lamela, Carlos Vinicius et Dele Alli en dit long sur le fait qu’il a choisi de jouer le timide Moussa Sissoko dans les trois premiers contre Fulham mercredi, mais le manager ne doit pas perdre confiance en ses autres attaquants. , en particulier avec Son ayant battu son xG jusqu’à présent cette saison. Steven Bergwijn est de nouveau disponible pour le voyage de dimanche à Sheffield United, mais le Néerlandais a également laissé ses chaussures de but à domicile cette saison. D’une manière ou d’une autre, Mourinho doit trouver une solution. Dan Kilpatrick

Avec Sébastien Haller ayant rejoint l’Ajax – marquant à son premier départ – tous les yeux sont à nouveau rivés sur Michail Antonio. Le joueur de 30 ans est habitué à assumer le fardeau des buts dans l’est de Londres et Haller n’a jamais été un remplaçant fantastique – mais maintenant, Antonio est vraiment seul. Les Hammers travaillent dur pour apporter leur soutien ce mois-ci, mais rien n’est certain. David Moyes sait à quel point Antonio est important dans le jeu de son équipe, mais se méfiera également de la fragilité de ses ischio-jambiers. Antonio a raté une autre grosse partie de la saison en raison d’une blessure au cours des derniers mois et n’avait pas l’air impeccable lors de son premier départ contre Stockport, même si les conditions étaient contre lui. La visite de Burnley demain est un grand test de sa condition physique. Jack Rosser

Parker fait face au dilemme de Mitrovic

Aleksandar Mitrovic est de retour pour être impliqué contre Chelsea samedi, laissant Scott Parker avec un appel difficile. Le Serbe a bégayé cette saison et ne ressemble pas à l’attaquant qui a mis le feu au championnat l’année dernière. Fulham semble changer de style par rapport à l’ensemble de skils de Mitrovic, mais un derby de l’ouest de Londres contre Chelsea pourrait bien le faire vivre. Jamais du genre à craindre la confrontation, vous soupçonnez que le joueur de 26 ans aimerait affronter des joueurs comme Thiago Silva. Simon Collings

La nouvelle stabilité retrouvée du Palace fait face à un énorme test

Vous pouvez généralement compter sur les côtés de Roy Hodgson pour être une chose: solide. Cette saison, cependant, Crystal Palace a dû couper et changer à l’arrière et ne fait que commencer à trouver ses marques. Avec James Tomkins de retour dans le giron et Cheikhou Kouyate toujours impressionnant, les Eagles ont conservé des draps blancs consécutifs en Premier League pour la première fois cette saison. Tout aussi bien, ils se sont resserrés; Manchester City n’a pas tout à fait été à son meilleur score cette saison, mais l’équipe de Pep Guardiola a atteint son objectif ces dernières semaines et sont peut-être les adversaires les plus redoutables de la Premier League pour le moment. Les palais ont une histoire à l’Etihad, s’ils veulent en créer davantage, cette arrière-garde devra être à nouveau à son meilleur. Jack Rosser

en relation

Austin et Dykes frappent s’ils sont hors QPR

Il y a un réel enthousiasme chez QPR quant au potentiel de leur nouveau partenariat de grève entre Charlie Austin et Lyndon Dykes. Austin est de retour aux Rangers en prêt et a immédiatement formé une connexion impressionnante avec l’Ecossais. “Nous nous sommes entraînés ensemble lundi pendant 10 minutes et ça a juste cliqué”, a déclaré Austin après avoir marqué à son retour lors de la victoire 2-0 de mardi à Luton. «C’était comme si nous nous entraînions ensemble pendant des semaines. Parfois, c’est tout simplement naturel. Une épidémie de Covid à Wycombe signifie que le match de QPR samedi a été reporté – mais cela ne fera que donner à Austin et Dykes plus de temps pour travailler ensemble sur le terrain d’entraînement. Jack Rosser

Millwall attend la décision de Zohore

L’accord de prêt de Ken Zohore à West Brom à Millwall prendra fin après la réunion de ce week-end avec Nottingham Forest et on ne sait pas si les Lions seront en mesure de prolonger l’accord. Si Zohore revient dans les Midlands, le patron de Millwall, Gary Rowett, aura besoin d’un nouvel attaquant avant la fin de la fenêtre de transfert. L’équipe de Rowett est déjà le sixième meilleur buteur de la division, Tottenham Loanee Troy Parrott n’ayant pas encore trouvé le filet cette saison. Les deux joueurs commencent tout juste à trouver leurs marques après avoir lutté contre la forme physique, alors garder Zohore serait un coup de pouce pour les Lions. Dan Kilpatrick

Schwartz boost pour le bégaiement de Charlton

Charlton a maintenant disputé cinq matchs sans victoire en Ligue 1, mais l’arrivée de la nouvelle recrue Ronnie Schwartz pourrait insuffler une nouvelle vie à leur candidature. L’attaquant danois Schwartz, signé de Midtjylland, est sorti du banc pour marquer son premier but en Angleterre lors du match nul 4-4 de mardi contre Rochdale. Son surnom au Danemark est «plaffeministeren», qui se traduit en gros par «le ministre du tir». Chacun de ses 18 buts la saison dernière a été marqué dans la surface de réparation et il vise déjà une place dans le championnat. “Charlton est un club massif avec une histoire massive”, a déclaré Schwartz avant le voyage de samedi à Bristol Rovers. «Le but de la saison est de se lever.» Jack Rosser

Chelsea peut-elle guérir le mal des transports?

Chelsea n’a pas gagné à l’extérieur en Premier League depuis son voyage du 21 novembre à Newcastle. Beaucoup de choses ont changé depuis – et leur série de quatre défaites en six a inclus des pertes sur la route à Everton, Wolves et Arsenal. Le court voyage à Fulham pourrait être l’occasion idéale de changer leur forme. Ne pas le faire – et parler d’une crise ne fera que devenir plus fort. James Robson

United prendra-t-il la route de Jose à Anfield?

Jurgen Klopp: Je n’ai pas les compétences pour jouer à des jeux d’esprit

C’était en 2017 lorsque Jose Mourinho a emmené Manchester United à Anfield avec son équipe à égalité de points en haut de la ligue et a empesté la place. Ce match nul et vierge a conduit à de vives critiques à l’encontre de Mourinho et à des accusations selon lesquelles l’élan dans leur poursuite du titre avait été perdu. Depuis lors, United ne s’est pas dirigé vers Liverpool avec de sérieuses ambitions pour le titre, il sera donc intéressant de voir quelle approche Ole Gunnar Solskjaer adoptera avec son équipe défendant une avance de trois points au sommet. On soupçonne qu’un tirage au sort à cette occasion serait accueilli très différemment. James Robson