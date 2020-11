Tristan Thompson est avec une nouvelle équipe de la NBA, signant un contrat de 19 millions de dollars sur deux ans avec les Boston Celtics, selon Yahoo! Des sports. Lorsque Kim Kardashian a appris la nouvelle, elle a envoyé un message à l’ancienne star des Cleveland Cavaliers. Kardashian a pris ses histoires Instagram le 21 novembre pour féliciter Thompson.

“Félicitations [Tristan Thompson]», A écrit Kardashian comme rapporté par Us Weekly.« Boston, nous y voilà !!! »Cela vient après que Thompson et Khloe Kardashian se seraient remis ensemble en août après s’être mis en quarantaine ensemble pendant des mois au milieu de la pandémie de COVID-19. Ils ont commencé à se fréquenter en 2016 mais ils se sont séparés après que Thompson a été vu se rapprocher de plusieurs femmes alors que Khloe était enceinte de True, leur fille maintenant âgée de 2 ans. Ils se sont réunis mais se sont à nouveau séparés après que Thompson ait été surpris en train d’embrasser Jordyn Woods, l’ancienne meilleure amie de Kylie Jenner.

Une source a déclaré à Us Weekly en septembre que Khloe cherchait à aller de l’avant avec le champion NBA. «C’est toujours un souci que Tristan puisse revenir à ses anciennes habitudes, surtout une fois qu’il est sur la route et qu’il travaille à nouveau, mais ils ont passé tellement de temps à essayer de guérir des actes répréhensibles du passé, donc ce n’est pas son objectif principal. point “, a déclaré la source.” Elle veut passer à autre chose et éliminer ce chapitre de leur vie, mais ne pas l’oublier en même temps. “

Plus tôt ce mois-ci, Larsa Pippen a raconté comment elle était sortie avec Thompson et l’avait présenté à la famille Kardashian avant de rencontrer Khloe. “Je le voyais. Je l’ai fait venir à Los Angeles, je l’ai amené à une fête organisée par Kim”, a-t-elle déclaré, selon le magazine ELLE. «Je les ai tous présentés. Puis une semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, il a commencé à voir Khloe. Ce qui est bien, je m’en fiche. C’est peu importe. Je suis le genre de personne qui ne court pas. ce qui n’est pas pour moi. Je ne chasserai jamais un homme, je ne mettrai jamais de laisse sur un homme. Je ne fais pas ça. J’ai envie de te laisser être génial. Si tu veux être avec d’autres personnes, vas-y. “

Thompson a passé ses neuf premières saisons avec les Cavaliers. L’équipe l’a repêché n ° 4 au classement général par les Cavs en 2011 et a nommé la NBA All-Rookie Second Team en 2012. Thompson a aidé l’équipe à remporter un championnat NBA en 2016.