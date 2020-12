Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 après la fin de la période de transition.

Le lendemain de Noël, le projet de version de l’accord a été publié, avec des détails sur ce à quoi ressemblera la future relation économique.

Voici quelques-uns des points clés et ce qui a été dit à leur sujet:

Pêche

Le Royaume-Uni a cédé du terrain sur la pêche, a admis le Premier ministre Boris Johnson, mais il a déclaré qu’à la suite de l’accord, le pays serait «un État côtier indépendant avec un contrôle total de nos eaux» et verrait sa part des poissons britanniques augmenter «considérablement. ».

L’accord affirme les «droits souverains» des États de l’UE et du Royaume-Uni «dans le but d’explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources vivantes de leurs eaux».

Les deux parties peuvent demander des licences pour pêcher dans les eaux de l’autre et établiront chaque année des quotas pour la quantité de poissons différents pouvant être capturés.

Si l’une des parties estime que l’autre ne se conforme pas aux règles, elle peut «suspendre, en tout ou en partie, l’accès à ses eaux».

Le directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs a déclaré que M. Johnson l’avait «mis en bouteille» sur les droits de pêche.

Barrie Deas a déclaré après la publication du document: «Quand la pression s’est imposée, malgré la force juridique, morale et politique de notre cause, la pêche a été sacrifiée pour d’autres objectifs nationaux.

«Faute d’influence juridique, morale ou politique dans les négociations sur le poisson, l’UE a subordonné l’ensemble de l’accord commercial à une cession du Royaume-Uni sur la pêche.»

Tarifs

L’accord vaut 668 milliards de livres sterling par an et permettra aux produits britanniques d’être vendus sans tarifs ni quotas sur le marché de l’UE – permettant aux entreprises britanniques de faire encore plus d’affaires avec le continent, a déclaré le Premier ministre.

La Commission européenne a déclaré que les deux parties avaient créé «une zone de libre-échange ambitieuse sans tarifs ni quotas sur les produits, ni mécanismes de coopération réglementaire et douanière».

Il a déclaré que l’accord avait empêché des restrictions telles que des tarifs de 50% sur la viande et les produits laitiers avec les taux de l’Organisation mondiale du commerce.

Règles du jeu équitables

Bruxelles a déclaré que l’accord comprenait des mécanismes contraignants d’application et de règlement des différends qui “garantiront le respect des droits des entreprises, des consommateurs et des individus”, bien que M. Johnson ait suggéré que l’UE ait fait des concessions dans ce domaine.

L’accord parle de «concurrence ouverte et loyale» entre le Royaume-Uni et l’UE, et d’une relation économique qui sera bénéfique si «les engagements relatifs à des règles du jeu équitables pour une concurrence ouverte et loyale résistent à l’épreuve du temps».

Les autorités de la concurrence des deux côtés «s’efforceront de coopérer et de se coordonner» et pourront partager des informations.

Prestations de service

Le Royaume-Uni a déclaré qu’il existe «des mesures sans précédent pour permettre aux avocats, avocats et avocats britanniques de pratiquer dans l’UE en utilisant leur titre britannique», ainsi qu’un «accord très complet sur le commerce numérique».

Aide d’État

L’accord met fin au régime d’aides d’État de l’UE et permet au Royaume-Uni d’introduire son propre «système de subventions moderne afin que nous puissions mieux aider les entreprises à croître et à prospérer», a déclaré le Royaume-Uni.

Lois

M. Johnson a déclaré qu’après le 1er janvier, les lois britanniques «seront adoptées uniquement par le Parlement britannique, interprétées par des juges britanniques siégeant dans les tribunaux britanniques et la compétence de la Cour européenne de justice prendra fin».

Transport

L’accord prévoit «une connectivité aérienne, routière, ferroviaire et maritime continue et durable», a déclaré la Commission européenne, avec des dispositions visant à garantir que les droits des passagers et la sécurité des transports ne soient pas compromis.

Sécurité

Le Premier ministre s’est dit «absolument convaincu» que l’accord protégerait la coopération policière, la capacité d’attraper des criminels et de partager des renseignements à travers le continent européen «comme nous le faisons depuis de nombreuses années».

Élèves

M. Johnson a déclaré que le programme d’échange d’étudiants Erasmus – qui avait permis à des participants d’étudier à travers l’Europe – serait remplacé par un programme mondial nommé d’après le briseur de code de Bletchley Park, Alan Turing.

Soins de santé

L’accord permettra aux citoyens britanniques d’accéder aux soins de santé lorsqu’ils voyagent dans l’UE, avec une couverture réciproque pour les États membres de l’UE qui sont responsables des soins de santé d’un individu, selon un résumé du gouvernement britannique.

Pensions d’État

L’accord prévoit le relèvement de la pension de l’État britannique versée aux retraités qui prennent leur retraite dans l’UE, a déclaré le gouvernement.

Science

Le Royaume-Uni pourra continuer à participer au programme de recherche scientifique Horizon Europe, ainsi qu’au programme de recherche et de formation Euratom et au programme spatial Copernicus.

Date de révision

Un examen formel des arrangements peut avoir lieu après quatre ans. Si l’une ou l’autre des parties ne croit pas que le système fonctionne équitablement, elle pourra mettre fin à l’accord commercial – ce qui signifie que les deux parties échangeront aux conditions de l’OMC.

Le document publié indique que l’examen vise à «garantir un équilibre approprié entre les engagements pris» à la fois par le Royaume-Uni et l’UE.