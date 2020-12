B

L’accord commercial post-Brexit entre oris Johnson et l’UE laisse les droits des travailleurs et la protection de l’environnement menacés d’érosion et ralentira la reprise économique, a averti une première analyse.

L’évaluation du groupe de réflexion IPPR, publiée dimanche, indique que la barre pour la preuve des violations des «règles du jeu équitables» pour sauvegarder les problèmes est si élevée qu’elle sera rarement appliquée.

Mais alors que les eurosceptiques conservateurs se penchent sur le traité de 1 246 pages pour voir s’ils peuvent apporter leur soutien, l’IPPR a ajouté aux critiques de l’accord de l’industrie de la pêche.

Marley Morris, un directeur spécialisé dans le commerce et les relations avec l’UE, a averti que l’engagement dans l’accord de ne pas diminuer les normes actuelles dans le but d’obtenir un avantage concurrentiel injuste est «considérablement plus faible que prévu» et établit «une barre très haute pour la preuve». .

«Étant donné qu’il est notoirement difficile de prouver que toute réduction des protections affecte le commerce ou l’investissement, il est peu probable que l’accord empêche le gouvernement britannique d’affaiblir les politiques du travail et de l’environnement dérivées de l’UE s’il le souhaite», indique son rapport.

Il a ajouté par la suite: «Cela laisse les protections des travailleurs, du climat et de l’environnement en grave danger d’érosion.

L’IPPR a également déclaré que si le Royaume-Uni avait «édulcoré» les exigences de règles du jeu équitables pour garantir «seulement des avantages limités en matière d’accès au marché», il y aurait un coup dur pour le commerce.

Il y aura probablement une perturbation des flux commerciaux, y compris à la frontière, à court terme, tandis que les obstacles au commerce avec le plus grand partenaire du pays “conduiront probablement à une croissance plus lente et à une reprise économique plus prolongée” après la pandémie de coronavirus, selon l’analyse. .

“Cet accord mince vaut mieux que pas d’accord du tout, mais crée toujours des barrières commerciales importantes avec notre voisin le plus proche, ce qui entravera la croissance et ralentira la reprise économique”, a ajouté M. Morris.

en relation

Dans sa première interview depuis la négociation de l’accord, M. Johnson a nié que le Royaume-Uni régresserait sur les droits des travailleurs et les normes environnementales, deux questions que les deux parties se sont engagées à respecter dans l’accord.

M. Johnson a déclaré au Sunday Telegraph: «Tout ce que cela veut dire, c’est que le Royaume-Uni n’enverra pas immédiatement les enfants dans les cheminées ou ne déversera pas d’eaux usées brutes sur ses plages. Nous n’allons pas régresser, et vous vous y attendez. “

Il a déclaré que le chancelier Rishi Sunak «faisait un grand exercice» sur les impôts et la réglementation des entreprises parallèlement à un «grand effort du gouvernement» pour de nouveaux plans après la fin de la période de transition le 31 décembre.

Mais M. Jonhson a déclaré qu’il “n’aurait peut-être pas été fructueux” d’en discuter publiquement pendant les négociations, car il a énuméré les réglementations, les données et les produits chimiques en matière de bien-être animal, ainsi que les plans existants pour établir des freeports à faible impôt.

Le Premier ministre a cependant reconnu que le traité «ne va peut-être pas aussi loin que nous le souhaiterions» sur l’accès aux marchés de l’UE pour les services financiers.

M. Sunak a écrit dans le Mail de dimanche que l’année prochaine commencerait une «nouvelle ère» pour la nation, alors qu’il s’engageait à «créer des opportunités pour tous» en investissant dans les infrastructures et en «récompensant les preneurs de risques et les entrepreneurs».

Mais le directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO), Barrie Deas, a accusé M. Johnson de l’avoir «mis en bouteille» sur les quotas de pêche pour ne garantir «qu’une fraction de ce à quoi le Royaume-Uni a droit en vertu du droit international».

en relation

M. Deas a déclaré que le Premier ministre avait «sacrifié» la pêche à d’autres priorités, le sujet se révélant être un point de friction durable pendant les négociations alors qu’ils se précipitaient pour obtenir un accord d’ici la fin de la période de transition le 31 décembre.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a accusé les conservateurs d’avoir «vendu à nouveau la pêche écossaise», ajoutant: «Les promesses qu’ils savaient ne pouvaient être tenues, dûment tenues.

La part des poissons dans les eaux britanniques que le Royaume-Uni peut capturer passera d’environ la moitié à deux tiers d’ici la fin de la transition de cinq ans et demi.

M. Johnson a déclaré que, bien qu’il admette que «le diable est dans les détails» de l’accord, il estime qu’il résistera à l’inspection du Groupe européen de recherche (ERG) sur les Brexiteers.

Le groupe a convoqué une soi-disant «chambre étoile» d’avocats dirigée par le député eurosceptique chevronné Sir Bill Cash pour examiner le texte intégral avant un vote à la Chambre des communes le 30 décembre.

Le haut député conservateur d’arrière-ban a déclaré que «la souveraineté est la question clé» alors que son équipe analysait les petits caractères de l’accord, mais il y avait des indications que les extrémistes du Brexit se préparaient à soutenir l’accord, malgré la colère du peu de temps dont ils disposaient pour en débattre.

L’accord sera presque certainement adopté par le Parlement, avec le soutien du Parti travailliste, car l’alternative serait une situation chaotique sans accord le 1er janvier.

Pendant ce temps, les 27 États membres de l’UE ont indiqué qu’ils apporteraient dans quelques jours leur soutien formel à l’accord, qui couvre environ 660 milliards de livres sterling d’échanges pour permettre aux marchandises d’être vendues sans droits de douane ni quotas sur le marché de l’UE.