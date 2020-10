La présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont repris les négociations sur un autre programme de secours contre les coronavirus la semaine dernière et ont continué à parler lundi. Cependant, les deux parties ne sont toujours pas parvenues à un accord. Les deux parties sont encore très éloignées sur le coût total d’un autre paquet et devraient reprendre la parole mardi. Il n’y a toujours pas eu d’autre plan de secours contre les coronavirus adopté depuis le 24 avril, et il n’y a toujours pas de législation prévoyant un deuxième contrôle de relance.

“Le président Pelosi et le secrétaire Mnuchin se sont entretenus par téléphone aujourd’hui à 11h30 pendant environ 1 heure. Les deux ont discuté des justifications de divers numéros et prévoient d’échanger des documents aujourd’hui en vue d’un autre appel téléphonique demain”, a tweeté le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill . Les pourparlers ont repris après que les démocrates de la Chambre ont adopté un projet de loi de secours contre les coronavirus de 2,2 billions de dollars, qui relancerait le programme fédéral de prestations de chômage amélioré de 600 dollars par semaine qui a expiré à la fin de juillet. Il comprendrait également un autre paiement de 1 200 $ aux Américains et 436 milliards de dollars d’aide aux États et aux gouvernements locaux.

Mnuchin a offert un plan de 1,6 billion de dollars, qui comprend une allocation de chômage de 400 dollars par semaine et 250 milliards de dollars de secours aux États et aux gouvernements locaux, rapporte CNBC. L’une des plus grandes différences dans son plan est la protection de la responsabilité des entreprises, qui a été une priorité absolue pour le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Les démocrates s’opposent à l’inclusion du bouclier juridique, suggérant que cela rendrait plus difficile pour les gens de poursuivre les entreprises. Les républicains disent que cela garantirait aux écoles et aux entreprises qu’elles ne feraient pas face à des poursuites judiciaires liées au COVID-19 si elles rouvraient.

Le Congrès a adopté quatre plans de secours contre les coronavirus, mais aucun depuis le 24 avril, lorsque le président Donald Trump a signé une loi qui a ajouté plus de financement au programme de protection des chèques de paie et a fourni plus de financement pour les hôpitaux et les tests. La loi la plus importante a été la loi CARES de 2,2 billions de dollars, qui comprenait un chèque de relance unique et a été promulguée le 27 mars. Depuis lors, le Congrès a été divisé sur la marche à suivre. La Chambre a adopté un paquet de 3 billions de dollars en mai, mais McConnell a refusé de le soumettre à un vote au Sénat. McConnell a proposé un paquet de 1 billion de dollars, qui n’a jamais été voté. Le Sénat a voté sur un paquet plus petit, qui a échoué alors que les démocrates continuaient de faire pression pour une législation plus complète.

Le nouveau paquet de 2,2 billions de dollars que les démocrates ont adopté la semaine dernière est peu susceptible d’aller au Sénat. Même avant que les démocrates de la Chambre ne se prononcent dessus, McConnell l’a qualifié de «bizarre» et le prix «trop élevé». Le sénateur John Barrasso du Wyoming a déclaré à CNBC qu’il y aurait encore des discussions et qu’il espérait une solution bientôt, mais le plan démocrate “va bien au-delà de ce que nous devons faire pour lutter contre le coronavirus”.