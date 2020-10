Blue Bloods a finalement commencé la production de la saison 11 jeudi, et le casting ne pouvait pas être plus excité de se remettre au travail. Les acteurs Steven Schirripa et Abigail Hawk ont ​​tous deux partagé des photos des décors de l’émission à New York, tout le monde portant des masques pour suivre les directives de pandémie de coronavirus. La nouvelle saison vient également après un été de manifestations contre la brutalité policière, modifiant la façon dont Hollywood envisage de représenter la police à la télévision.

Schirripa, qui joue Anthony Abetemarco, un enquêteur du bureau du procureur du district, a partagé deux photos du tournage jeudi, dont une avec la co-star Bridget Moynahan, qui incarne ADA Erin Reagan. “Ça fait du bien d’être de retour au travail avec mon ami [Moynahan]!!!! Êtes-vous excité pour la saison 11 de [Blue Bloods]????? “a demandé l’ancien acteur des Sopranos à ses fans. Hawk a également partagé une photo avec elle-même et les autres acteurs qui jouent les membres du bureau du commissaire Frank Reagan, Gregory Jbara et Robert Clohessy.

La production de Blue Bloods a été retardée au cours de l’été en raison de la pandémie de coronavirus. Les acteurs et l’équipe n’ont même pas eu de date de début prévue jusqu’au mois dernier. On ne sait pas trop sur la direction que prendra la série après sa finale impromptue de la saison 10, mais nous savons que le premier épisode sera intitulé “Triumph Over Trauma”. La scénariste et productrice exécutive Siobhan Byrne O’Connor a partagé une photo de la page de titre de son scénario de l’épisode sur Instagram. Lundi, O’Connor a également partagé une photo avec des membres de l’équipage, tous portant des masques faciaux.

Ça fait du bien d’être de retour au travail avec mon ami @bridgetmoynahan !!!! Êtes-vous excité pour la saison 11 de @BlueBloods_CBS ????? pic.twitter.com/eHXhzso35G – Steven Schirripa (@StevenSchirripa) 8 octobre 2020

Le dernier épisode de la saison 10 s’est avéré être “Family Secrets”, ce qui était une manière appropriée de terminer la saison. L’épisode a présenté une tournure rare pour la série, car il a été révélé que le regretté officier Joe Reagan avait un fils, Joe Hill (Will Hochman) dont personne ne savait. Même Frank (Tom Selleck) n’avait aucune idée que Joe Jr. était son petit-fils, même si le jeune Joe travaille même comme jeune détective! À la fin de l’épisode, la famille Reagan a accueilli Joe au dîner familial.

Au cours de l’été, CBS a embauché 21CP Solutions pour travailler avec les auteurs et les producteurs de leurs procédures criminelles, y compris Blue Bloods, à la lumière des manifestations de Black Lives Matter. Dans une interview avec TV Insider, Donnie Wahlberg a déclaré que l’émission pourrait “certainement être plus attentive et faire un meilleur travail” en abordant des sujets d’actualité.

Yaaaaaaaaaay! Je suis tellement contente d’entendre ça aussi. J’ai hâte de revoir Blue Bloods. Vous me manquez tous les gars. Câlins, passez une excellente soirée. – 😇🧚‍♂️🙏❤Cheryl Marie❤🙏🧚‍♂️😇 (@ 4CherBear67) 9 octobre 2020

Est-ce que je viens d’entendre que Blue Bloods est de retour … 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/zPneHVqNKx – MARK EL CURRY (@ MarkDC620) 9 octobre 2020

“… Nous sommes conscients que tout le monde dans ce pays doit se regarder de plus près en ce moment et bien sûr Blue Bloods doit le faire aussi”, a déclaré Wahlberg, qui joue le détective Danny Reagan. “C’est une bonne opportunité pour nous de vraiment participer à une grande partie de ce qui se passe, mais peut-être aussi d’aider la discussion et de faire partie de la discussion.” Les fans verront comment tout cela se déroulera lorsque Blue Bloods reviendra avant la fin de l’année le vendredi à 22 h HE sur CBS.

Les meilleures nouvelles du jour, de la semaine et du mois! J’ai hâte de voir la saison 11! – Patrick Hagan (@ GoldenKnight89) 8 octobre 2020

