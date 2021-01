Des étincelles volent à l’écran chaque fois que Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor sont à l’écran dans la dernière série à succès de Netflix Bridgerton, mais sortent-elles dans la vraie vie? Page a joué un rôle timide lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs d’amour entre les deux stars lors d’une interview conjointe avec Access Hollywood samedi. Dans la série, Dynevor joue Daphne Bridgerton et Page joue Simon Bassett. Les deux font semblant d’être fiancés au début de la série pour que Daphné puisse éviter les hommes avec lesquels son frère essaie de l’installer et Simon ne se pose pas de questions sur son vœu de ne pas se marier.

“Je pense que tout ce que vous devez savoir est devant la caméra”, a déclaré Page, 30 ans, en riant pendant l’interview. Page a déclaré que les “beaux scripts” étaient responsables des étincelles entre lui et Dynevor, 25 ans. “Les mots étincelants, les scripts et le matériel sont plus que suffisants”, a ajouté Page. Dynebor resta silencieux pendant que Page esquivait la question. L’animateur d’Access Hollywood, Kit Hoober, a plaisanté en disant que les deux étaient «en fait ensemble», incitant Page à ajouter: «Nous jouons au foot ici». Bien sûr, les deux faisaient vraiment leurs interviews à partir d’endroits différents.

Bridgerton est le plus gros projet pour Dyvenor à ce jour, après des rôles récurrents dans Younger, Dickensian et The Village. Elle a fait ses débuts d’actrice dans la série de la BBC Waterloo Road en 2009. Dans une récente interview avec Grazia UK, Deynevor a déclaré qu’elle avait travaillé avec un coordinateur d’intimité pour travailler sur les scènes de sexe avec Page. Leur premier est dans l’épisode six, et Dynevor a décrit le tournage comme «sûr et amusant».

“Vous le chorégraphiez comme une cascade ou une danse”, a expliqué Dynevor. “C’est fou pour moi que cela n’ait pas été là dans le passé. J’ai déjà fait des scènes de sexe avant que je ne peux pas croire que je l’ai fait: c’était il y a seulement cinq ou six ans, mais ce ne serait pas autorisé maintenant.” Elle a également qualifié le casting de Page “parfait” et personne n’a vraiment pensé au casting désormais célèbre de Bridgerton pour le daltonisme pendant le tournage. “Cela n’a jamais semblé intentionnel”, a-t-elle déclaré. “Des gens formidables ont joué de grands rôles.”

Quant à Page, son succès dans la série a inspiré certains à penser qu’il pourrait faire un grand James Bond, note Us Weekly. Lors de l’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, Page a déclaré que c’était “l’une des rumeurs les plus agréables” qu’il ait vues sur le Web. Il a qualifié le buzz de “badge de mérite”, ajoutant: “Je suis très heureux d’être en compagnie de ces personnes qui ont le badge, mais ce n’est qu’un badge.”

Bridgerton est basé sur les romans de Julia Quinn et se déroule dans les années 1700 en Angleterre. Le spectacle a été créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes. La première saison a été publiée le 25 décembre et Netflix a déclaré que l’émission devrait être «projetée» pour 63 millions de foyers dans les quatre premières semaines suivant sa sortie.