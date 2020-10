Sean Connery, le premier et le meilleur James Bond de tous les temps … est décédé.

La femme de Sean dit qu’il est mort paisiblement dans son sommeil entouré de sa famille. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Connery est devenu une énorme star en 1962 avec la sortie de “Dr. No”, mais non sans difficulté. Créateur de James Bond Ian Fleming sentait qu’il n’était pas raffiné et voulait quelqu’un de suave comme Cary Grant. Fleming a cédé et a finalement déclaré que c’était un excellent choix.

Sean a joué dans 7 films Bond entre 62 et 83. Parmi les films – «From Russia with Love», «Goldfinger», «Thunderball», «You Only Live Twice», «Diamonds are Forever» et «Never Say Never Again».

Connery a eu du mal à secouer le personnage de Bond, mais a finalement réussi … à se diversifier et à remporter un Oscar en jouant un flic irlandais dans “The Untouchables”. Il a également remporté 2 prix Bafta et 3 Golden Globes. Il a été fait chevalier par la reine en 2000.

Quand Sean tournait “Never Say Never Again”, il a suivi des cours d’arts martiaux et s’est lancé avec l’instructeur qui s’est cassé le poignet. Sean ne l’a pas fait traiter pendant des années … ne sachant pas qu’il était vraiment cassé. L’instructeur — Steven Seagal.

Parmi les autres films de Sean … “The Hunt for Red October”, “Indiana Jones” “The Last Crusade” et “The Rock”.

La plupart des fans donnent à Sean le titre de meilleur 007 de tous les temps … du moins dans les sondages. Et, en parlant de sondages, il détient également une couronne de l’homme le plus sexy du monde. Il a également terminé troisième au concours Mr. Universe en 1953.

Fait amusant … Sean portait un toupet dans “Goldfinger” parce que ses cheveux avaient commencé à s’amincir.

Sean a survécu à sa deuxième femme, Micheline Roquebrune, et son fils, Jason Connery. Il y aura des funérailles privées, suivies d’un mémorial une fois le COVID terminé.

Sean avait 90 ans. RIP