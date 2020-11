L’acteur Ricky Schroder a contribué à la caution de 2 millions de dollars de Kyle Rittenhouse, permettant à l’homme de 17 ans accusé d’avoir tué deux personnes lors des manifestations de Kenosha, dans le Wisconsin, d’être libéré de prison vendredi. Lin Wood, l’un des avocats de Rittenhouse, a publié une photo sur Twitter avec Shroder rencontrant Rittenhouse. Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a également contribué 50 000 $ au fonds de caution, rapporte TMZ. Schroder, qui a joué dans Silver Spoons dans les années 1980 et a joué avec Jon Voight dans The Champ en 1979, a fait un don de 150000 $ au fonds.

Rittenhouse était en prison pendant près de trois mois avant de déposer la caution en espèces de 2 millions de dollars. Des groupes conservateurs comme FightBackLaw.com ont aidé à lever des fonds pour la libération sous caution de Rittenhouse. Plus de 500 000 $ ont été collectés grâce à un fonds de défense juridique pour lui, rapporte CBS Chicago. “Merci, tous les donateurs. Merci, tous les patriotes. Merci Dieu tout-puissant”, a écrit Wood sur Twitter, à côté de la photo de Rittenhouse avec Shroder.

ENFIN LIBRE!!! De L à R: Avocat John Pierce @CaliKidJMP LE KYLE RITTENHOUSE Acteur Ricky Schroder @ rickyschroder13 Merci à tous les donateurs.

Merci, tous les patriotes.

Merci Dieu Tout-Puissant. # FightBack pic.twitter.com/37Ly66itT8 – Lin Wood (@LLinWood) 21 novembre 2020

“Juste à côté [the] téléphone avec Kyle. Les larmes aux yeux, j’ai écouté qu’il exprimait ses remerciements au peuple pour vos prières, vos dons et votre soutien. Il a prié chaque jour et nuit et a dit que Dieu le soulevait chaque fois qu’il tombait », a écrit Wood dans un autre tweet vendredi.« Kyle est un héros. Ses partisans aussi. Garde-le dans tes prières.”

Rittenhouse aurait abattu trois manifestants le 25 août lors des troubles à Kenosha à la suite de la fusillade de James Blake par la police. Deux des manifestants, Anthony Huber et Joseph Rosenbaum, sont décédés. Rittenhouse a été accusé d’homicide intentionnel au premier degré pour la mort de Huber et d’homicide imprudent au premier degré dans la mort de Rosenbaum. Il fait également face à une tentative d’homicide au premier degré dans la fusillade de Gauge Grosskreutz, qui a été blessé cette nuit-là. Les procureurs ont également accusé Rittenhouse de deux chefs d’accusation de mise en danger imprudente au premier degré de la sécurité et de la possession d’une arme dangereuse par une personne de moins de 18 ans.

Rittenhouse a voyagé d’Antioche, Illinois à Kenosha. Dans une interview avec le Washington Post, Rittenhouse a affirmé qu’il était allé aux manifestations pour protéger les entreprises et fournir les premiers soins. Il a dit qu’il avait utilisé un chèque de chômage pour payer l’arme de style AR-15 qu’il avait utilisée lors de la fusillade. Il était trop jeune pour l’acheter lui-même, alors un ami de 19 ans, Dominick Black, aurait acheté l’arme. Les procureurs ont accusé Black de deux chefs d’accusation pour avoir donné intentionnellement une arme dangereuse à un mineur, causant la mort.

Rittenhouse a déclaré au Post qu’il ne regrettait pas d’avoir apporté le fusil aux manifestations. «Non, je ne le regrette pas», a-t-il déclaré au journal. «Je sens que je devais me protéger. Je serais mort cette nuit-là si je ne l’avais pas fait.