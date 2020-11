L’acteur Ricky Schroder est critiqué pour son soutien manifeste à Kyle Rittenhouse, l’adolescent accusé du meurtre de deux manifestants à Kenosha, Wisconsin. Rittenhouse a été filmé en train de rôder les manifestations de Kenosha en août avec un fusil d’assaut illégalement dans ses mains. Les fans du travail de Schroder sur des émissions comme NYPD Blue et Silver Spoons se demandent pourquoi il aiderait à payer la caution de Rittenhouse.

Les amis et la famille de Rittenhouse ont financé une somme incroyable de 2 millions de dollars pour sa caution, qu’il a payée la semaine dernière. Selon un rapport de USA Today, Rittenhouse a été libéré vendredi après-midi. Il a ensuite posé pour une photo avec Schroder et certaines des autres stars qui ont contribué à renforcer le signal de sa campagne de collecte de fonds. Schroder a fait un don à la cause et a encouragé les fans à faire de même, décevant de nombreux fans dans le processus.

Rittenhouse fait toujours face à des allégations selon lesquelles Joseph Rosenbaum, 26 ans, et Anthony Huber, 26 ans, auraient été tués, Gaige Grosskreutz, 22 ans. Il peut également faire face à des accusations pour avoir porté ouvertement un fusil de type AR-15 alors qu’il était mineur et pour avoir traversé les frontières avec celui-ci juste pour assister à la manifestation. Rittenhouse était avec un groupe de contre-manifestants de type milice lors d’un rassemblement Black Lives Matter à Kenosha, à la suite de la fusillade de la police sur Jacob Blake, 29 ans.

“En Amérique, nous sommes TOUS innocents jusqu’à ce qu’un jury de pairs décide de la culpabilité ou de l’innocence, pas de la foule ou de la presse”, a tweeté Schroder à propos de Rittenhouse. “Lorsque les faits seront connus, beaucoup d’entre vous devront des excuses à ce jeune homme.”

Étant donné que Rittenhouse a été filmé à plusieurs reprises lors des manifestations fatidiques de Kenosha, de nombreux fans ont douté de l’évaluation de Schroder. Voici un aperçu de ce qu’ils avaient à dire sur son soutien à Rittenhouse.

Preuve

Je suppose que toutes les vidéos de Rittenhouse tirant sur 3 manifestants non armés, tuant 2 d’entre eux étaient fausses?

Ou, que diriez-vous d’un mineur franchissant les lignes de l’État avec une arme à feu obtenue illégalement?

J’attendrai…. – Shy Suzn résiste🌊💙🗽🇺🇲✡️ (@ suzn119) 22 novembre 2020

De nombreux fans doutaient de l’assurance de Schroder que Rittenhouse serait prouvé complètement innocent compte tenu des preuves apparentes contre lui. Ils se sont demandé comment l’acteur pouvait soutenir Rittenhouse avec toutes ces preuves du contraire.

Justice

C’est drôle parce que le mouvement #BlackLivesMatter parle d’hommes noirs tués de manière disproportionnée par la police … Vous savez, des hommes noirs INNOCENTS qui ne verront jamais une salle d’audience parce que la police les a tués … Fook you, loser !! https://t.co/T4rp3zsEj1 – 🦄⚡️💎💙☯️ Appareil de Golgi empathique ☯️ 💙 💎⚡️🦄 (@Empath_g_app) 22 novembre 2020

Plusieurs adeptes ont souligné que le mouvement Black Lives Matter lui-même concerne la justice, un peu comme le genre Schroder réclamait dans son article sur Rittenhouse.

Course

C’est dégoûtant … un enfant blanc reçoit 2 millions de dollars. S’il était noir, auriez-vous fait de même? https://t.co/BKtsmWKrR4 – Draco Falcon (@draco_falcon) 22 novembre 2020

De nombreux fans doutaient que Schroder et d’autres auraient soutenu Rittenhouse avec autant de véhémence s’il avait été Black, ou s’il avait été de l’autre côté de ce débat diviseur.

Majeur

À tous les donateurs qui ont fait sortir cet homme de prison 🖕🏼 @ MyPillowUSA @ rickyschroder13 https://t.co/7vmCvi3Jzn – Dee Nichole (@WESLAYHAIR) 22 novembre 2020

Les commentateurs ont dirigé des émojis du majeur sur Schroder et d’autres personnalités publiques qui ont aidé à financer le paiement massif de la caution de Rittenhouse. Certains avaient en fait peur à l’idée que Rittenhouse soit de retour dans la rue.

Ventilateurs

En tant qu’enfant et acteur, je vous admirais et vous admirais. C’est navrant. Ce gamin a tué des gens et vous prenez des photos avec lui. Honteux et dégoûtant Ricky. Pourquoi? https://t.co/GV6jagftMI – Timothy Dowling (@TimothyDowling) 22 novembre 2020

De nombreux commentateurs sur le message de Schoder lui ont fait savoir qu’ils étaient autrefois de grands fans, mais ont déclaré que sa politique extrême les avait repoussés. Ils se demandaient pourquoi Schroder irait si loin pour défendre Rittenhouse.

Rôle

Suis-je le seul à penser que @ rickyschroder13 est une plus grande partie de ce film? Déplacé à Parler le 17, exhortant tout le monde à faire de même. Lin Wood (de la renommée de la bombe de vérité) semble être un fan. https://t.co/GxCJXQ2SFE pic.twitter.com/w5OQp8cr7p – Charlie S (@ villagenyc123) 22 novembre 2020

Certains ont émis l’hypothèse que Schroder avait joué un rôle encore plus important dans la libération de Rittenhouse que le public ne le pensait, notant à quel point il était devenu politiquement plus franc récemment. Schroder encourage les fans à passer à l’application de médias sociaux Parler, une alternative controversée à Facebook et Twitter qui promet de ne pas vérifier les points de discussion conservateurs de la même manière.

Famille

La propre fille de Ricky Schroders l’a critiqué pour le bel être humain qu’il n’est pas si longtemps, donc … aussi décevant que cela soit, je suppose qu’il est exactement ce qu’elle a décrit – heather helms (@ hhelms65) 22 novembre 2020

Enfin, les fans ont noté que la politique controversée de Schroder l’avait mis en désaccord avec sa propre famille, en plus d’une grande partie de sa base de fans. Ils étaient tristes de le voir soutenir Rittenhouse si publiquement.

