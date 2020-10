Allen Maldonado attend depuis longtemps cette opportunité. En septembre, la série humoristique Sneakerheads a fait ses débuts sur Netflix. C’est la première fois que Maldonado est l’acteur principal. Au fil des ans, Maldonado a joué des rôles de soutien dans des films tels que The Equalizer, Live Free or Die Hard, Straight Outta Compton et le film Netflix Project Power. Il a également joué des rôles de soutien dans diverses séries télévisées, notamment You’re the Worst, Black-ish et The Last OG Popculture.com a récemment rencontré Maldonado au sujet de sa série d’actualités et de la façon dont il attendait quelque chose comme ça toute sa carrière.

«Je joue dans l’entreprise depuis longtemps et j’ai prié pour cette opportunité d’arriver à un endroit où ma première sortie en tant que leader et les gens disent que c’est leur émission préférée», a déclaré Maldonado exclusivement à Popculture .com. «C’est tout ce que vous demandez. Lorsque vous jouez et que vous agissez, la gratification des gens appréciant votre travail et vous regardant faire ce que vous aimez est à un autre niveau.

Dans Sneakerheads, Maldonado joue Devin, un ancien sneakerhead devenu papa au foyer qui revient dans le jeu pour se retrouver avec une baisse de 5000 $ après avoir succombé à un plan de devenir riche rapidement de Bobby, l’un des vieux amis de Devin. Pour récupérer son argent (et peut-être plus), Devin recrute un groupe d’autres amateurs de chaussures pour obtenir les “Zeroes” qui sont très difficiles à trouver.

(Photo: Netflix)

«Être le premier est une catégorie très spéciale dans laquelle se retrouver», a déclaré Maldonado en parlant de la série comme étant la première du genre. «Quand le projet s’est présenté à moi et l’idée d’exécuter une émission sur la culture de la sneaker, j’étais prêt à l’adopter. C’était un projet que je sentais que le monde adopterait une émission sur les sneakers simplement parce que c’est une si grande culture mondiale. C’est un langage universel. Il rassemble tellement de personnes diverses. À l’instar du sport, il a le même type de co-suivi. C’est le résultat du succès qu’il a reçu.

La première saison de Sneakerheads dure six épisodes, chaque épisode ne dépassant pas 25 minutes. À sa sortie, la série a fait son chemin dans la liste des 10 meilleurs de Netflix, ce que Maldonado a qualifié de «incroyable». Sneakerheads met également en vedette Andrew Bachelor Jearnest Corchado, Matthew Josten, Yaani King Mondschein, Justin Lee et Aja Evans. Il y a un certain nombre d’apparitions en camée, y compris d’anciennes stars de la NBA Paul Pierce et Barron Davis, l’acteur Michael Rappoport et le comédien Lil Rel Howery.

“C’est incroyable d’avoir ces individus dans cette émission”, a déclaré Maldonado en parlant des apparitions en camée. “Bravo à tous ceux qui ont montré leur amour pour la culture des sneakers. Je suis fan de ces personnes. Les faire participer à un projet que nous tournions était juste un honneur incroyable et c’est formidable de partager l’écran et de partager la folie. que nous avons dans Sneakerheads. “

La façon dont la première saison de Sneakerheads s’est terminée ouvre la porte à l’équipage de retour pour la saison 2. Pour l’instant, aucun plan pour une deuxième saison n’a été fait, mais Maldonado pense que cela peut arriver tant que les fans continuent à regarder l’émission. “Si Dieu le veut, nous recevons cet appel téléphonique”, a déclaré Maldonado. “C’est le secteur du divertissement et on ne sait jamais. J’encourage juste plus de gens à regarder l’émission, à continuer de l’exiger et je suis sûr qu’ils y arriveront.”