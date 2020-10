L’acteur de Wire, Dominic West, a eu des mots très choisis concernant le diagnostic COVID-19 du président Donald Trump. Lors d’une interview avec Good Morning Britain vendredi, West a expliqué comment il avait réagi à la nouvelle que Trump avait été testé positif pour le coronavirus, comme l’a noté Entertainment Tonight. Selon l’acteur, il a eu une réaction très positive à la nouvelle.

«Eh bien, j’ai légèrement sauté en l’air de joie», a déclaré West à propos du diagnostic de Trump. “[Trump] a dit: «C’est ce que c’est», et je pense que la phrase est «Ce qui se passe vient autour». »Il a ajouté:« J’espère juste que cela n’interfère pas avec son élection, c’est tout. »Bien. La présentatrice de Morning Britain, Kate Garroway, a ensuite demandé à l’acteur s’il pensait qu’il y avait “un élément de karma” à Trump contractant COVID-19 après des mois à essayer de minimiser la gravité de la pandémie. Il a répondu: “Il y a un élément de schadenfreude, je supposons. Je ne suis pas fan de lui, comme vous pouvez probablement le dire, et j’espère juste que Biden restera en bonne santé et obtiendra la présidence le plus rapidement possible. “

Vendredi matin, Trump s’est rendu sur Twitter pour écrire que lui et sa femme, la Première Dame Melania Trump, avaient été testés positifs au COVID-19. La nouvelle est venue peu de temps après que Hope Hicks, l’un des principaux collaborateurs du président, ait été testée positive pour la maladie. Depuis que le président a partagé son diagnostic, plusieurs personnes de son entourage ont également annoncé avoir été testées positives au COVID-19. Cette liste comprend l’ancien conseiller de la Maison Blanche Kellyanne Conway, l’assistant personnel de Trump Nicholas Luna, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis, le sénateur Ron Johnson, l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany et l’ancien gouverneur du New Jersey. Chris Christie.

Après avoir annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19, Trump a été admis au centre médical militaire Walter Reed vendredi après-midi après avoir souffert de «symptômes légers». Bien qu’il y ait eu de nombreux rapports contradictoires sur l’état de santé du président, il a écrit sur Twitter lundi après-midi qu’il quitterait l’hôpital le soir même. Dans son message, il a aussi apparemment minimisé la gravité de la pandémie en disant que les gens ne devraient pas avoir «peur» du COVID-19 et qu’ils ne devraient pas le laisser «dominer votre vie». Selon Time, à l’heure actuelle aux États-Unis, il y a eu plus de 7 000 000 cas de coronavirus et plus de 200 000 décès liés à la maladie.