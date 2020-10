Tony Todd est surtout connu pour avoir joué le célèbre Candyman aux mains crochues dans la série de films d’horreur éponyme. Mais, il est également apparu dans d’autres franchises effrayantes, telles que Final Destination et Wishmaster. Maintenant, Todd a sauté dans un autre avec un rôle dans Tales From the Hood 3, qui sortira le samedi 17 octobre à 21 h HE sur SYFY. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Todd a révélé comment il avait décroché le rôle, tout en comblant ses co-stars d’éloges sur leur chimie et leur talent.

Le premier Tales From The Hood est sorti en 1995, avec une suite qui a finalement atterri en 2018. Y compris Tales From The Hood 3, les trois films sont écrits, produits et réalisés par Rusty Cundieff et Darin Scott. Il dit que l’amitié de Todd avec le couple l’a finalement conduit à décrocher le rôle principal dans le troisième film de la franchise. “Darin Scott et moi nous connaissons depuis des années. Nous nous sommes frottés les coudes dans certains des meilleurs bars de plongée d’Hollywood. Chaque fois que nous nous voyions, nous nous enregistrions et nous disions: ‘Qu’est-ce que tu fais? Que fais-tu? Faire?'”

Finalement, tous les trois – avec la star de Tales From The Hood 2 Keith David – ont participé au documentaire Horror Noire: A History of Black Horror, un projet exclusif du service de streaming d’horreur Shudder. Todd se souvient que c’est là que les bases ont été jetées pour qu’il rejoigne la franchise. «La première fois que je les ai tous les deux montés sur scène à la fin de la projection et des questions-réponses, je leur ai demandé:« Alors comment se fait-il que l’on ne m’ait jamais proposé Tales From The Hood? Ils ont souri, puis environ deux mois plus tard, j’ai reçu un appel à l’improviste, et voilà. “

Raconter de nouvelles histoires. Prendre plus d’âmes. De Exec. Le producteur #SpikeLee & OG cinéastes @RustyCundieff et #DarinScott vient de # TalesFromTheHood3 avec @ TonyTodd54. Possédez le tout nouveau film sur DVD et numérique 10/6. À venir sur @SYFY en octobre. https://t.co/qxcIG3sHtp pic.twitter.com/lh38HYfuKh – Tales from the Hood 3 (@FromTheHoodFilm) 1 septembre 2020

Comme ses prédécesseurs, Tales From The Hood 3 présente quatre contes terrifiants, liés par une histoire enveloppante, qui met en scène Todd et une jeune actrice nommée Sage Arrindell. La chimie entre les deux transparaît parfaitement à l’écran, car ils fournissent une énergie de grand-père et de petite-fille. Todd dit que la raison en est qu’il passe du temps de qualité avec la jeune co-star et sa mère avant le tournage.

Pendant le tournage à Winnipeg, au Canada, Todd et Arrindell sont restés dans le même hôtel, ce qui a fonctionné parce qu’il la voyait un jour de congé, alors il s’est présenté à elle et à sa mère.Ils ont pris le temps de revoir leur scénario. “J’ai toujours aimé faire une répétition, et parfois, quand vous faites du cinéma et de la télévision, le programme ne fonctionne pas de cette façon”, a-t-il expliqué, notant ensuite que le fait d’avoir la chance de répéter avec Arrindell les a vraiment aidés à construire le la nature de leurs personnages à l’écran. Todd a déclaré que cela “faisait toute la différence dans le monde”.

Todd a beaucoup d’éloges pour les autres stars du cinéma, même s’il ne partage pas de scènes avec elles. L’une de ces stars est Cooper Huckabee, qui joue Denton Wilbury, un bigot grossier qui est déconnecté de la réalité à plus d’un titre. “J’adore ce que Cooper fait dans son segment, qui est très courageux et qui ne lui ressemble pas”, a déclaré Todd. “Il a réussi, et c’était une belle tournure.”

Todd a également félicité l’actrice Lynn Whitfield, qui joue dans un segment en tant qu’artiste âgée, revivant constamment son ancienne gloire, ainsi que les acteurs Jaime M. Callica et London Brown. Callica et Brown jouent dans un segment intense sur un agent immobilier intrigant essayant de chasser une famille de son appartement. “Il y a beaucoup de jeunes acteurs qui sont dans ce film qui soutiennent le film, et c’est un autre tremplin dans leur carrière. Donc je suis vraiment fier d’eux.” Tales From The Hood 3 est maintenant disponible à la vente, mais les fans peuvent également l’attraper lorsqu’il sera diffusé sur SYFY ce soir.