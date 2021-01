Dustin Diamond, l’acteur de “Saved by the Bell”, a fait la une des journaux après avoir appris qu’il avait été admis dans un hôpital de Floride en attente de diagnostic. Après plusieurs jours d’incertitude, l’acteur a confirmé qu’il souffrait d’un cancer de stade 4.

Le représentant de l’acteur a confirmé la nouvelle à EW. Selon la publication, l’interprète souffre d’un cancer de stade 4 et suit actuellement un traitement. “Il subit une chimiothérapie, donc il sera là pendant au moins une semaine de plus et ensuite nous saurons quand il rentrera à la maison”, a déclaré son représentant.

“La semaine prochaine, nous comprendrons beaucoup mieux la gravité de sa maladie et les traitements dont il aura besoin pour se rétablir”, a-t-il déclaré.

Le directeur a assuré que Diamond allait “bien”, bien qu’il ne l’était pas quand il est allé à l’hôpital. «Il allait et venait, il se sentait somnolent et fatigué. En plus de tout cela, il a aussi le zona, donc il a beaucoup souffert », a-t-il déclaré.

Un autre représentant de l’acteur a déclaré à EW que les problèmes médicaux de Diamond avaient commencé par “une grosse boule dans la gorge”.

Diamond est connu pour jouer à Screech Powers dans “Saved by the Bell”. Il a repris son rôle dans d’autres productions de franchise telles que “Saved by the Bell: College Years”, “Saved by the Bell: Las Vegas Wedding” et “Saved by the Bell: The New Generation”.

Diamond, qui a été embourbé dans de multiples scandales, était le seul membre de la distribution originale à ne pas avoir été proposé de réapparaître dans le redémarrage de la série, récemment publié sur Peacock.

L’absence de son personnage est expliquée par l’un des protagonistes, qui assure que Screech vit sur la Station spatiale internationale avec un robot.

Après la fin de la série, sa vie personnelle a connu des hauts et des bas.

En 2015, il a été condamné à quatre mois de prison pour une altercation dans le Wisconsin avec un coup de couteau entre les deux, et cinq ans plus tôt, il a eu des difficultés à payer son hypothèque.

En 2009, il a publié une biographie, “Derrière la cloche”, dans laquelle il n’a pas peint un portrait amical de ses anciennes co-stars, qu’il regretterait plus tard, comme il l’a avoué en 2016 dans une interview avec Mario López, qui était une partie du spectacle.

Diamond a avoué à son ancien partenaire que le livre avait été écrit par une autre personne qui l’avait interrogé et qui avait ensuite fabriqué de nombreuses allégations faites dans la publication concernant la drogue et le sexe.

Par: El Universal