L’acteur écossais charismatique Sean Connery Il est décédé ce samedi à l’âge de 90 ans et laisse derrière lui un héritage cinématographique important, même s’il restera toujours dans les mémoires pour avoir été le premier à donner vie à James Bond, rôle qui dans les années soixante l’a conduit à devenir célèbre.

Après avoir relâché “La Ligue des Gentlemen Extraordinaires«En 2003, l’acteur a quitté le grand écran et depuis lors, il réside aux Bahamas. L’une de ses dernières apparitions était sur une photo que sa belle-fille, la chanteuse irlandaise Fiona Ufton, actuelle partenaire de Jason Connery, a postée il y a un an sur Instagram pour le féliciter pour son 89e anniversaire.

Avec plus de soixante titres dans son histoire, l’Écossais a joué dans sept à propos de l’agent secret le plus célèbre du cinéma: «Agent 007 contre le Dr No» (1962), «De Russie avec amour» (1963), «James Bond contre Goldfinger “(1964),” Operation Thunder “(1965),” 007: You only live two “(1967) et” Diamonds for éternity “(1971).

Dans ce dernier film, Connery a de nouveau joué l’agent 007 après un film dans lequel George Lazenby a repris et, avec lui, a battu un record Guinness: être l’acteur le mieux payé pour un seul film.

Par: El Heraldo de México