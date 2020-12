Kevin Malone aimerait peut-être sauter des mots pour gagner du temps, mais l’acteur qui l’a joué dans The Office, Brian Baumgartner, ne lésine pas sur ses vidéos Cameo. Son travail sur le site, qui permet aux fans de payer pour leurs célébrités préférées pour enregistrer une salutation, lui a rapporté 1 million de dollars, ce qui en fait le meilleur revenu du site pour 2020. Malone a également été occupé cette année avec son propre podcast sur The Office, Spotify’s An Oral History of The Office.

Baumgartner “a fait le plus de revenus cette année” sur Cameo, a déclaré le co-fondateur et PDG Steven Galanis à l’animatrice du podcast Sway du New York Times, Kara Swisher. “Il fera plus d’un million de dollars cette année en réservations”, a expliqué Galanis, rapporte PEOPLE. Galanis a déclaré que ce qui rend Baumgartner attrayant pour les utilisateurs de Cameo, c’est sa “personnalité” et la quantité de travail qu’il consacre à chaque vidéo.

«Il est vraiment très fier de son savoir-faire dans les vidéos», a expliqué Galanis. “Et je pense que la qualité du Cameo est quelque chose qui est vraiment important pour les gens. Et c’est juste quelqu’un qui prend vraiment cela au sérieux et fait un excellent travail.” Galanis a déclaré que Baumgartner est “fiable” et produit rapidement ses vidéos. «Et le contenu est vraiment drôle», a-t-il dit, notant que les comédiens «ont tendance à faire de leur mieux» sur Cameo.

Baumgartner facture 195 $ pour un message des fans. Il a plus de 1 900 avis, avec une note parfaite de cinq étoiles. Selon son profil, il peut transmettre une vidéo à un fan dans les 24 heures.

Dans son entretien avec le Times, Galanis a expliqué que les célébrités fixaient leurs propres prix pour les camées. “C’était comme une croyance fondamentale que j’avais depuis le début de la plate-forme. Je n’ai jamais voulu que quiconque dise que Cameo ne valait pas son temps”, a-t-il déclaré. “Donc, s’ils choisissent leur propre prix, par définition, chaque vidéo en vaut la peine pour eux.” Selon TechCrunch, Cameo prend une réduction de 25% sur chaque vidéo de célébrité.

Baumgartner est surtout connu pour avoir joué Kevin pendant toute la durée de The Office, de 2005 à 2013. Plus récemment, il est apparu dans The Goldbergs, Chicago Fire et Hand of God. Il a également lancé une histoire orale de The Office pour Spotify cette année, dans laquelle il interviewe une co-star d’Office ou un membre de l’équipe dans chaque épisode. Dans un épisode, il a dit à Ellie Kemper qu’il avait suggéré à Kevin et Erin Hannon de commencer une romance. Malheureusement, l’idée n’a jamais vu le jour. Douze épisodes du podcast de Baumgartner sont disponibles en streaming sur Spotify.