Suite à la démission forcée de Johnny Depp de Fantastic Beasts 3, Warner Bros.est déjà à la recherche d’un remplaçant. La société a entamé des négociations avec Mads Mikkelsen, protagoniste de la série Hannibal et méchant de Doctor Strange.

Selon les rapports Deadline, l’acteur rejoindrait le film dans le rôle de Gellert Grindelwald. La publication indique que l’interprète d’origine danoise est le premier choix de David Yates, directeur des trois tranches de la saga, après le licenciement de Depp.

Mikkelsen est connu pour avoir joué Kaecilius dans Doctor Strange. Il fait également partie de la saga Star Wars, puisqu’il a joué Galen Erso dans Rogue One. Le Danois, qui a joué dans la série Hannibal pendant trois saisons et a également participé à Polar, Quantum of Solace, Valhalla Rising ou Clash of the Titans .

Depp a fait face à de nombreuses batailles judiciaires au cours des deux dernières années. L’acteur a perdu son procès en diffamation contre le journal britannique The Sun, qu’il a poursuivi après l’avoir qualifié de “tueur d’épouse” après que le journal ait publié les allégations de son ex-femme, Amber Heard, affirmant qu’il l’avait maltraitée pendant leur bref mariage.

L’interprète doit également faire face à un autre procès en diffamation contre son ex-femme plus tard cette année. Depp a poursuivi Heard pour 50 millions de dollars pour un article qu’il a écrit dans le Washington Post, dans lequel il analysait ses allégations d’abus contre Depp.

Le départ de Depp a retardé la sortie du film. Sa sortie était initialement prévue pour le 12 novembre 2021. Fantastic Beasts 3 sortira désormais le 15 juillet 2022. Le film se déroule plusieurs années après Les crimes de Grindelwald et se déroulera partiellement au Brésil.

Source: Cependant