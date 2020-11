La star de Game of Thrones, Vladimir Furdik, s’est moqué du président Donald Trump samedi après avoir été projeté de perdre l’élection présidentielle de 2020. Alors que les analystes électoraux devenaient plus confiants dans les projections et qu’ils étaient repris par l’Associated Press et d’autres organes de presse, Trump a faussement tweeté: “J’AI GAGNÉ CETTE ÉLECTION, BEAUCOUP!” Furdik, qui a joué le roi de la nuit sur Game of Thrones, a offert une affirmation tout aussi plausible.

“J’AI GAGNÉ LA BATAILLE DE WINTERFELL, PAR BEAUCOUP!” il a écrit. Furdik a reçu des milliers de likes et de retweets sur la publication, les commentateurs publiant leurs propres déclarations liées au fandom à côté des paroles du président. Le tweet de Trump a été signalé par Twitter pour avoir diffusé une possible désinformation, ainsi que la plupart de ses autres tweets samedi. Au moment d’écrire ces lignes, selon CBS News, Trump devrait avoir 213 votes au collège électoral contre 279 projetés par Biden.

J’AI GAGNÉ LA BATAILLE DE WINTERFELL, PAR BEAUCOUP! https://t.co/azYA5FSxI7 – Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) 7 novembre 2020

Furdik était l’une des nombreuses personnalités publiques étrangères à présenter samedi ses commentaires sur l’élection présidentielle américaine de 2020 aux États-Unis. Furdik est originaire de Slovaquie et a non seulement joué au Night King, mais a également été le coordinateur des cascades pour Game of Thrones. Il a également fait des cascades dans d’autres contextes, y compris pendant le règne de Daenerys à Meereen, la bataille à Hardhome et d’autres scènes épiques.

Furdik ne devient pas souvent politique sur les réseaux sociaux, mais le message de samedi a été un grand succès auprès de ses abonnés – en particulier ceux des États-Unis Un commentateur a écrit: “Je jure, on a l’impression que tout Internet se moque de Trump maintenant”, tandis qu’un autre a ajouté: “C’est maintenant mon tweet préféré de tous les temps!”

Alors que les gens du monde entier célèbrent, la victoire de Biden n’est pas encore gravée dans la pierre. Comme le rapporte l’AP, le reste des votes doit être compté et rapporté dans chaque État, et certains États travaillent déjà sur des recomptages obligatoires. Pendant ce temps, la campagne Trump poursuit déjà des poursuites judiciaires contre les responsables électoraux dans certains États et villes, à la recherche de moyens de contester le nombre de votes comptés.

Trump lui-même a également refusé de concéder, comme le veut la tradition des élections américaines. Il a publié une déclaration publique affirmant, sans preuve, qu’il y avait une fraude électorale généralisée. Biden, en revanche, a lancé un appel à l’unité.

“Je suis honoré et touché par la confiance que le peuple américain a placée en moi et en le vice-président élu Harris”, a écrit Biden. “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains a voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique. La campagne étant terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de se rassembler comme Une nation. Il est temps pour l’Amérique de s’unir. Et de guérir. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et nous ne pouvons rien faire si nous le faisons ensemble. “