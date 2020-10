L’acteur Ricardo Blume est décédé aujourd’hui à l’âge de 87 ans.

L’histrion qui est né à Lima, au Pérou, était reconnu pour sa carrière ardue dans le théâtre, mais il a également eu des apparitions dans des feuilletons tels que “María la del Barrio”, “Marimar”, “Carrusel de las americas”, entre autres.

Jusqu’à présent, les causes de sa mort sont inconnues, mais c’est l’Association nationale des interprètes et l’acteur Enrique Singer qui ont donné la malheureuse nouvelle sur leurs comptes Twitter.

Selon une source du journal El Comercio, Ricardo Blume était en mauvaise santé, car il souffrait de la maladie de Parkinson et souffrait également d’une pneumonie.

«Oui, il est décédé. Il était très malade, il avait 87 ans avec la maladie de Parkinson et une pneumonie. C’était déjà faux. Nous savions que c’était une question d’heures et ils nous ont dit qu’il n’avait aucune qualité de vie », a déclaré Patricia del Río, journaliste.

Del Río a également déclaré que l’acteur était décédé dans un hôpital et avait été accompagné dans ses dernières minutes par sa fille et sa femme.

L’avocate Cecilia Blume, la nièce de l’acteur, a utilisé son compte Twitter officiel pour laisser un message d’adieu significatif à son oncle «Negro».

«Mon oncle Negro, le dernier du Blume Traverso, celui qui était à la télé et était« célèbre ». Une famille sympa, heureuse et très proche. Aujourd’hui, ils ont rencontré mon oncle Freddy, Eddy, Jackie et mon père. Ils joueront de la guitare, du cajon, des maracas et même des cuillères, jusqu’à très tard aujourd’hui », écrit-il