Dancing With the Stars est peut-être un succès constant pour ABC, mais il est tombé en disgrâce pour au moins un acteur. Jim Beaver, surtout connu pour avoir joué Bobby Singer sur Supernatural, a récemment sauté sur Twitter pour prendre une photo du casting actuel de la série. Il a rejeté le casting, qui comprend le rappeur Nelly et Justina Machado de One Day at a Time, comme n’étant pas réellement “star”, notant qu’il n’avait “entendu parler que d’une seule” célébrité.

“La même publicité pour Dancing with the Stars est diffusée entre chaque manche ici à Toronto. Ils énumèrent les mêmes 15 étoiles à chaque publicité. Je n’ai entendu parler que de l’une d’entre elles et je ne peux même pas la placer”, a tweeté Beaver le 17 octobre “Tu te souviens quand il fallait être célèbre pour être une star?”

Dans les réponses, ses fans ont exprimé une opinion mitigée sur sa prise. Certains pensaient que c’était parfait, mais d’autres pensaient que Beaver devrait connaître plusieurs membres de la distribution. Cependant, il convient de noter que Beaver n’est pas la seule célébrité à se moquer du concours ABC récemment. Taryn Manning, qui a joué dans Orange Is the New Black et 8 Mile, craignait que si elle rejoignait le casting, elle serait une «has-been».

“On m’a demandé à plusieurs reprises de faire partie de Dancing With the Stars”, a déclaré Manning dans une vidéo récente, par Page Six. “J’ai cette étrange phobie qui [competing on the show] signifie que vous êtes un has-been, et je ne veux jamais croire que c’est le cas.

Après que Manning ait livré cette citation, une source proche de Dancing With the Stars a parlé au point de vente et a contesté. Les producteurs n’ont jamais offert à Manning une place dans la série. Cependant, la représentation de l’actrice a cherché à obtenir une place dans le programme, qui a duré 29 saisons.

“Taryn affirme qu’on lui a demandé de rejoindre le casting” plusieurs fois “, cependant, nous n’avons jamais demandé à Taryn de faire partie de la série”, a déclaré la source de Page Six. «Sa représentation a tenté de nous la présenter il y a quelque temps et nous avons gentiment passé. Donc, son affirmation selon laquelle on lui a demandé de rejoindre DWTS une fois, sans parler de nombreuses fois, est complètement fausse. »

Pour voir les “stars” titulaires de Dancing With the Stars vous-même, syntonisez ABC les lundis à 20 h HE. Les hôtes de Tyra Banks et d’autres célébrités toujours en compétition sont AJ McLean des Backstreet Boys, Monica Aldama de Cheer, Kaitlyn Bristowe de The Bachelorette et l’olympien Johnny Weir, entre autres.