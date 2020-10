Dwayne “The Rock” Johnson crée une émission télévisée sur sa jeunesse, Young Rock, pour NBC. Maintenant, il a trouvé l’homme pour jouer son père, le regretté Rocky Johnson. Joseph Lee Anderson (SWAT, Harriet) remettra officiellement ses bottes de lutte et montera sur le ring pour la nouvelle série.

Johnson a annoncé le rôle sur Instagram tout en révélant que le premier épisode sera dédié à son père, décédé en janvier. “Mon père était un vrai pionnier et a brisé les barrières de couleurs dans tout notre pays dans les années 60, 70 et 80. La moitié des premiers champions par équipe noire (avec Tony Atlas), mon pop était un mauvais mec dans le jeu,” Johnson dit dans la légende de son message. Anderson a également exprimé son enthousiasme pour la nouvelle opportunité avec un message similaire sur sa propre page.

Depuis l’annonce, Anderson a fourni plusieurs mises à jour sur sa préparation pour ce prochain rôle. Il a révélé qu’il avait gagné 15 livres de muscle en grincant dans la salle de gym. Il a également montré le “look Rocky Johnson” avec la moustache et une coupe de cheveux similaire. Le travail n’est pas terminé, cependant, étant donné que le lutteur emblématique était un homme très grand – et très en forme.

Avec Anderson, plusieurs acteurs de premier plan se joindront à Young Rock pour mettre en évidence différentes parties de la vie de Johnson. Bradley Constant jouera la version de 15 ans de Johnson tandis que Stacey Leilua jouera la mère de Johnson, Ata Johnson. Uli Latukefu jouera la version de 20 ans de Johnson qui a joué au football universitaire pour l’Université de Miami. Ana Tuisila jouera la grand-mère de Johnson, Lia Maivia, tandis qu’Adrian Groulx sera Johnson, 10 ans, également connu sous le nom de Dewey.

“J’ai raconté beaucoup d’histoires, dont beaucoup sont incroyables, mais toutes vraies”, a déclaré Johnson en janvier parallèlement à l’annonce de l’émission. “Vous trouverez Young Rock en train de faire des ravages dans les rues d’Hawaï, se faisant arrêter en faisant beaucoup de choses que je ne devrais pas faire. Nous avons été expulsés de l’île et déplacés, partout, à Nashville, Tennessee.”

«Imaginez-moi être au centre-ville de Nashville, écouter de la musique country à 15 ans, acheter ma première voiture à un crackhead pour 70 $», a poursuivi Johnson. “Nous entrons dans mes années de lycée en tant que Young Rock et mon rôle de star du football à l’Université de Miami, jusqu’à ce que je sois battu de mon poste par un jeune homme nommé Warren Sapp, qui est devenu l’un des plus grands plaqueurs défensifs. de tous les temps.”

NBC a initialement donné à Young Rock une commande de série de 11 épisodes, mais il n’y a pas de date de sortie concrète. Nahnatchka Khan et Jeff Chiang, tous deux producteurs exécutifs de la série, ont écrit le pilote. Les autres producteurs exécutifs incluent Johnson, Danny Garcia, Hiram Garzia, Brian Gewirtz et Jennier Carreras. Universal Television, Seven Bucks Productions et Khan’s Fierce Baby Productions produisent la série.