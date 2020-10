L’actrice Aylín Mujica révèle qu’elle a été victime d’un enlèvement express | Réforme

Actrice cubaine Aylin Mujica Il a raconté les moments difficiles qu’il a vécus lors de sa dernière visite à Mexico, victime d’un enlèvement qui, les larmes aux yeux, a raconté la terrible expérience qu’il a malheureusement dû vivre.

Aylín Mujica a raconté les moments compliqués qu’elle a vécus lors de sa dernière visite à Mexico et a révélé qu’elle avait été victime d’un enlèvement express.

C’est lors d’une interview pour Suelta la Sopa que l’actrice a mentionné que tout s’était passé sur le chemin de l’aéroport de Mexico, où elle prendrait un vol à 6h25 du matin mais malheureusement son transport n’est pas arrivé et elle a dû prendre un taxi qui circulé dans la région de Polanco.

Je suis allé dans la rue à cause de la nervosité de ne pas arriver à l’aéroport et j’ai traversé un quartier près de Polanco. Je marche environ deux pâtés de maisons et prends un taxi que je vois dans la rue. Je monte et ils m’ont mis un couteau », a commenté Aylín Mujica.